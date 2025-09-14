BURKINA-BOULKIEMDE-COHESION-SOCIALE-MARACANA-COMPETITION

Boulkiemdé : Un tournoi de maracana pour soutenir les Forces de Défense et de sécurité à Koudougou

Koudougou, 13 sept. 2025 (AIB) – L’enceinte des écoles Centre A et B à Koudougou a accueilli ce samedi, le lancement de la première édition du tournoi de maracana baptisé « des patriotes engagés ».

Organisé par l’association « Mon Faso d’abord », cet événement sportif vise à renforcer la cohésion sociale et la résilience, en rassemblant les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les populations civiles.

Selon le président de l’association, Alassane Zoubga, l’initiative est née de la volonté d’accompagner activement la vision du capitaine Ibrahim Traoré et son engagement pour la reconquête du territoire national.

« Nous estimons qu’il est de notre devoir, à nous VDP en ville, d’organiser des activités qui accompagnent cette initiative. C’est un devoir de soutenir les FDS et les VDP, car ils consentent tous les sacrifices pour défendre le pays », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de magnifier et d’encourager ces combattants.

Le tournoi réunit huit équipes composées de militaires, de paramilitaires et de forces de sécurité, toutes issues de la province du Boulkiemdé.

Les matchs se joueront sur l’ensemble du weekend. Pour cette première phase, la compétition se déroule dans la province du Boulkiemdé, avec des rencontres prévues à Koudougou, Poa, Sabou, Thyou et Sourgou. Les organisateurs ont appelé les participants à faire preuve de fair-play et de joie pour que ce maracana soit un moment d’union et de partage.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par le premier match, qui a vu s’affronter la Police municipale et la Police nationale. Après une rencontre serrée, c’est la Police nationale qui s’est imposée aux tirs au but, validant ainsi son ticket pour le tour suivant.

Les matchs de la soirée se sont poursuivis avec les éliminatoires opposant les Douanes aux Sapeurs pompiers, et les Militaires aux Eaux et Forêts.

À travers cette compétition, l’association « Mon Faso d’abord » offre une plateforme saine pour favoriser l’entente et la camaraderie, tout en réaffirmant le soutien indéfectible de la population à ses forces de défense dans la lutte contre le terrorisme.

Agence d’information du Burkina

