Cascades : le projet BRAVE Women Burkina veut accompagner les entreprises dirigées ou détenues par des femmes

Banfora, (AIB) – La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), en partenariat avec la Banque islamique de Développement, a organisé le 14 janvier 2025 à Banfora, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’assistance à la résilience des entreprises à valeur ajoutée des femmes au Burkina Faso, BRAVE Women Burkina, un atelier régional d’information à l’intention des populations de la région des Cascades.

Financé par la Banque islamique de Développement (BID), le projet BRAVE Women Burkina vise à renforcer la résilience des entreprises dirigées par des femmes, les associations et organisations professionnelles, ainsi que les entreprises leaders, en leur offrant un accompagnement technique et financier.

Le projet propose deux types d’appuis : un appui technique, qui inclut une formation en gestion d’entreprise, l’élaboration de plans d’affaires et de plans de continuité des activités ; et un appui financier, qui consiste à financer les plans d’affaires élaborés, avec une subvention couvrant jusqu’à 50 % des coûts du projet.

Ce projet, financé par la BID, avec une mobilisation supplémentaire d’environ 2 milliards de FCFA pour la croissance du secteur privé et des entreprises détenues ou dirigées par des femmes au Burkina Faso, témoigne d’une grande marque de confiance que la MEBF se donne le devoir de préserver.

Ce montant porte à environ 5,4 milliards de FCFA l’enveloppe de la subvention à accorder aux bénéficiaires, permettant ainsi d’intégrer, en plus des quatre premières régions d’intervention, six autres régions, à savoir les Cascades, le Centre-Est, le Centre-Nord, le Centre-Ouest, le Centre-Sud et le Plateau-Central.

Patrice Sanou, chargé du suivi et de l’évaluation du projet, représentant le Directeur général de la MEBF, a exprimé sa gratitude à la BID pour cet important appui à la promotion de l’entrepreneuriat féminin, dont la MEBF est responsable de la mise en œuvre.

Il a également remercié le Gouverneur de la région des Cascades, le Président du Conseil national du patronat burkinabè, et l’ensemble des partenaires.

Le Secrétaire général de la région des Cascades, Toussaint Médé, représentant le Gouverneur, a indiqué que le tissu économique de la région est constitué de plus de 80 % de petites et moyennes entreprises (PME), qui contribuent à la création de richesses et au développement économique.

Il a exhorté toutes les femmes, futures bénéficiaires, à profiter de l’accompagnement du projet pour relancer ou développer leurs entreprises afin de créer des emplois et des richesses pour la région.

M. Médé a manifesté toute sa reconnaissance envers la BID et la MEBF pour avoir choisi la région des Cascades, tout en les rassurant qu’au moment du bilan, cette région figurera parmi les meilleures régions d’intervention du projet, au regard des résultats qui seront enregistrés.

En rappel, BRAVE Women Burkina, lancé en 2022 dans quatre régions, à savoir la Boucle du Mouhoun, le Centre, les Hauts-Bassins et le Nord, connaîtra une prorogation permettant d’inclure la région des Cascades.

Agence d’information du Burkina

Jean Paul YEKPAYE-AIB/Comoé.