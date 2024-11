Sahel : Les FDS offrent des vivres aux anciens combattants, aux veuves et aux blessés de guerre

Dori, (AIB)- Dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire des Forces armées nationales (FAN) du Burkina Faso, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont offert, le lundi 4 novembre 2024 à Dori, des vivres aux anciens combattants, aux veuves et aux blessés de guerre, ainsi que du matériel de nettoyage au Centre médical militaire (CMM) et au Centre hospitalier régional (CHR) de Dori.

Les vivres sont essentiellement composés de sacs de 50 kg de riz et de bidons d’huile de 5 litres. Chaque ancien combattant a reçu un sac de 50 kg de riz, tandis que les veuves et les blessés ont bénéficié de deux sacs de riz et d’un bidon de 5 litres d’huile.

À travers ce don, les FDS souhaitent manifester leur solidarité envers leurs aînés, les blessés de guerre ainsi que les veuves et orphelins de leurs frères d’armes tombés sur le champ d’honneur, a déclaré le commandant de la 4e région militaire et commandant de la place d’armes de Dori, le lieutenant-colonel Bapio Kouayé Narcisse Bassinga.

Le lieutenant-colonel Bapio Kouayé Narcisse Bassinga a remercié les anciens combattants qui continuent de les soutenir par leurs conseils avisés.

Il a rassuré les blessés, les veuves et les orphelins que l’armée reste à leurs côtés et demeure disponible pour répondre à leurs sollicitations dans la mesure du possible.

Au nom des bénéficiaires, M. Sibiri Kaboré s’est montré très ému par le don des FDS et a souhaité un prompt retour de la paix au Burkina Faso.

Outre ces vivres, les FDS ont également remis au Centre médical militaire (CMM) et au Centre hospitalier régional (CHR) de Dori du matériel de nettoyage, composé de cartons de savon et d’eau de javel, de balais, de pelles, de gants et de râteaux.

Le directeur général du CHR de Dori, M. Stéphane Zagré, a exprimé toute son admiration aux FDS, qui œuvrent quotidiennement pour le retour de la paix au Burkina Faso. Ce matériel arrive à point nommé, car l’hygiène est primordiale dans le processus de prise en charge des patients, a ajouté M. Zagré.

