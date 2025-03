Séjour du Président du Faso dans la région du Plateau-Central : inauguration d’une cimenterie à Laongo

(Ziniaré, 20 mars 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, ce jeudi à Laongo, commune de Ziniaré dans la région du Plateau-Central, la cérémonie d’inauguration d’une cimenterie de la Société industrielle Sino Burkina de Ciments (CISINOB) portée par des investisseurs privés.

D’un coût d’investissement de 26 milliards F CFA, CISINOB est une unité industrielle d’une capacité de production estimée à 2000 tonnes par jour avec 110 salariés permanents et 300 salariés saisonniers.

Le Directeur général de la CISINOB, Zhang BING a salué le leadership et la vision du Chef de l’État pour le développement industriel de notre pays. Il a exprimé son « infinie gratitude » au Président du Faso dont « le soutien indéfectible » a permis la réalisation de cette cimenterie. « Notre cimenterie entend jouer son rôle dans le progrès économique et social du Burkina Faso », soutient-il.

Dans son allocution d’inauguration officielle de la cimenterie prononcée par le ministre de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a soutenu que « la réalisation de ce projet prouve une fois de plus que le Burkina Faso est un pays à fort potentiel d’investissement contrairement aux discours pessimistes et alarmistes tenus dans certaines chapelles ».

Un appel aux investisseurs étrangers respectueux de la souveraineté de notre pays

Selon le Chef de l’État, cette cimenterie, la première dans une ville secondaire de notre pays, vient consolider l’offre existante et s’inscrit parfaitement « dans notre vision d’un développement endogène durable ». Aussi, souligne le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, après les usines dans les communes de Saaba et de Pabré, l’inauguration de la CISINOB illustre à suffisance la dynamique d’industrialisation engagée dans notre pays.

Portée par des investisseurs chinois, la CISINOB est le témoin de l’excellence des relations de coopération entre notre pays et la République populaire de Chine. Et face à la presse à l’issue de la cérémonie d’inauguration, le Président du Faso, a déclaré que « c’est un message fort que nous envoyons aux investisseurs étrangers qui souhaitent venir au Burkina Faso, que le paysage est bien ouvert pour peu qu’on respecte nos règles, nos lois et notre souveraineté ».

En perspective, le Chef de l’État entend échanger avec toutes les cimenteries pour une baisse du prix du ciment dans notre pays.

Direction de la communication de la Présidence du Faso