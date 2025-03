Journée mondiale de la météorologie: Le ministre Zerbo appelle à combler les lacunes en matière d’alertes précoces

« Mesdames et messieurs, Chers compatriotes,

Nous célébrons ce jour, la Journée météorologique mondiale sous le thème ambitieux et porteur : « Combler ensemble les lacunes en matière d’alertes précoces ».

Ce thème nous interpelle tous, face à l’intensification des catastrophes naturelles telles que les inondations, les sécheresses et les tempêtes qui touchent de plus en plus le monde entier et particulièrement notre pays, conséquence directe des changements climatiques.

En effet, les répercussions des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes deviennent de plus en plus importantes. Les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus intenses, les tempêtes et les inondations sont plus dévastatrices.

Les systèmes d’alertes précoces, en nous permettant d’anticiper ces phénomènes et de nous y préparer, jouent un rôle essentiel pour la protection de nos vies, de nos biens et de notre environnement. Cependant, il est urgent de reconnaître que ces systèmes, bien qu’indispensables, présentent encore des défis techniques, institutionnels, financiers et en matière de sensibilisation.

Ces défis constituent des lacunes qui freinent l’efficacité des systèmes d’alertes précoces et leur impact positif, particulièrement pour les communautés les plus vulnérables.

Ainsi, au niveau technique, nos systèmes d’alertes précoces reposent sur la technologie, mais ils présentent encore des insuffisances. Certaines régions de notre pays n’ont pas accès à des outils modernes tels que des radars météorologiques, des stations d’observation automatisées ou des plateformes numériques capables de transmettre des alertes en temps réel. Cela peut provoquer des retards dans l’émission des alertes, réduisant la capacité des populations à se préparer.

Par ailleurs, l’intégration entre différents systèmes météorologiques, hydrologiques et gestion des crises reste incomplète. Il est donc impératif que nous investissions dans des technologies plus avancées tout en assurant leur maintenance pour combler les failles.

Au plan institutionnel, la gestion des catastrophes nécessite une coordination sans faille entre plusieurs acteurs : agences gouvernementales, collectivités locales, partenaires techniques et financiers, et communautés. Il est donc essentiel de conforter les mécanismes de collaboration clairs, renforcés par des plans d’action définis et partagés.

Au niveau des ressources financières, le financement est le nerf de la guerre pour les systèmes d’alertes précoces. Malgré les efforts déployés, nos budgets restent insuffisants pour couvrir les besoins croissants en équipements modernes, en formation de personnel qualifié et en campagnes de sensibilisation.

Nous devons explorer de nouveaux partenariats et mécanismes de financement, notamment par le biais de collaborations avec des organismes internationaux, pour garantir des ressources durables et pérennes. Sans cela, nos ambitions risquent de se heurter à la réalité des contraintes économiques.

Enfin, en matière de sensibilisation et de préparation, il convient de reconnaitre que l’efficacité d’un système d’alertes précoces repose autant sur la technologie que sur la capacité des populations à agir rapidement et de manière adéquate.

Cependant, l’on constate un déficit dans la sensibilisation de certaines communautés, notamment dans les zones rurales où nous devrons redoubler d’efforts pour emmener certains de nos concitoyens à comprendre la signification des alertes et à savoir y répondre. Il est donc important de multiplier les efforts de sensibilisation, à travers des campagnes régulières et des formations pratiques, afin de renforcer les réflexes face aux catastrophes.

Chers compatriotes,

Les statistiques récentes concernant les catastrophes naturelles dans notre pays mettent en évidence des défis importants liés aux impacts climatiques.

Ainsi, en 2022 les inondations ont touché environ 140 000 personnes à travers le pays, causant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Les régions les plus affectées incluent le Centre-Nord, le Sahel et l’Est.

En 2021, environ 3,5 millions de personnes ont été identifiées comme étant en insécurité alimentaire aiguë consécutive à des sécheresses prolongées auxquelles le Burkina Faso est régulièrement confronté, affectant la sécurité alimentaire de millions de personnes.

En 2023, des vents violents ont détruit des infrastructures dans plusieurs régions, laissant des centaines de familles sans abri. Les catastrophes naturelles, combinées à l’insécurité, ont contribué aux déplacements liés au climat, d’environ 2 millions de personnes à l’intérieur du pays en 2024.

Ces chiffres mettent en évidence la nécessité de redoubler les efforts à faire, ainsi que l’urgence de renforcer les systèmes d’alertes précoces et de résilience face aux catastrophes naturelles.

À propos d’efforts, je voudrais ici, mettre en lumière le rôle crucial que joue l’Agence nationale de la Météorologie (ANAM) dans le cadre des alertes précoces.

En effet, l’ANAM est le pilier central de notre dispositif national de prévision météorologique et de gestion des risques climatiques. Grâce à ses efforts constants, des données essentielles sur les conditions météorologiques sont collectées, analysées et transformées en alertes précoces destinées à informer les autorités, les institutions et les populations. Malgré son rôle prépondérant dans le dispositif, il subsiste des lacunes importantes à combler, notamment en matière de renforcement de ses capacités techniques, institutionnelles et financières.

Nous devons continuer à investir dans l’équipement de cette institution, à former ses experts et à améliorer ses infrastructures. À cet effet, je puis vous rassurer de l’engagement du gouvernement à fournir un soutien accru à cette Agence stratégique, tout en travaillant avec nos partenaires pour mobiliser des ressources complémentaires.

Chers concitoyens, le succès de notre système d’alertes précoces repose non seulement sur l’ANAM et les institutions publiques, mais aussi sur la participation active de chacun de vous. En effet, en comprenant les alertes et en réagissant de manière proactive, vous contribuez à sauver des vies et à réduire les impacts des catastrophes.

C’est pourquoi, en cette journée spéciale, j’appelle à une mobilisation collective des experts, des décideurs, des partenaires techniques et financiers, mais aussi et surtout de vous, chers citoyens. Votre engagement et votre compréhension des enjeux liés aux alertes précoces sont le socle d’une prévention efficace.

Ensemble, nous devons relever les défis suivants : renforcer la précision et la rapidité de nos systèmes d’alertes, améliorer la coordination entre nos institutions, garantir des financements adéquats et enfin, sensibiliser nos populations aux bons réflexes face aux alertes. Nos efforts conjoints permettront non seulement de réduire les pertes en vies humaines et matérielles, mais aussi de bâtir un Burkina Faso résilient et prêt à faire face aux défis climatiques de demain.

À cet effet, je m’engage au nom du gouvernement, à intensifier nos actions pour combler ces lacunes, avec le soutien de nos partenaires pour le bonheur de notre cher peuple.

Ensemble, unissons nos forces pour protéger nos vies et celles des générations futures.

Vive le Burkina Faso !

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons !

Emile ZERBO »

#AIB

Magistrat

Officier de l’Ordre de l’Etalon