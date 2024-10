Santé: Bientôt un centre d’hémodialyse opérationnel au CHR de Dori

Dori, (AIB)-Le ministre d’État, ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly, a inauguré, le dimanche 27 octobre 2024, au Centre hospitalier régional (CHR) de Dori, un scanner et un générateur mobile d’oxygène, et a posé la première pierre pour la construction d’un centre d’hémodialyse.

Le général de brigade Kassoum Coulibaly était accompagné du ministre de la Santé, le Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, et du ministre délégué chargé des Ressources animales, le Dr Amadou Dicko.

Dans un emploi du temps serré, la délégation ministérielle a visité et échangé avec le personnel de la pédiatrie, du bloc opératoire et de la maternité du CHR de Dori.

Le chef de la délégation a ensuite inauguré un scanner de dernière génération et un générateur mobile d’oxygène d’une capacité de plus de 27 m³ par heure. Il a également posé la première pierre pour la construction d’un centre d’hémodialyse.

Le ministre d’État, ministre de la Défense, a félicité le personnel du CHR pour le soutien médical qu’il apporte aux forces de défense et de sécurité. Au nom du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, il a encouragé les travailleurs de la région en général, et particulièrement ceux du CHR, pour leur résilience.

Pour le directeur général du CHR de Dori, ce nouveau matériel permettra de renforcer le plateau technique de sa structure. Il a exprimé toute sa gratitude au chef de l’État et à l’ensemble du gouvernement pour ces efforts exceptionnels.

La délégation a également visité la clinique mobile, où plusieurs femmes ont été consultées.

Agence d’information du Burkina

