Sank Money récompense son personnel pour son engagement constant

Ouagadougou, 12 oct. 2025 (AIB)-La société Sank Finance a organisé, samedi, la Journée de l’employé Sank Money. Un véhicule, trente motos, des téléphones portables ainsi que des attestations ont été distribués à une centaine de travailleurs.

« Sank Money est une entreprise qui se soucie du bien-être de la population en général et, en particulier, de nos collaborateurs. Nous les avons conviés ce soir pour les féliciter pour le travail qu’ils mènent à l’intérieur du pays », a déclaré Boureima Nanéma, président du Conseil d’administration de Sank Finance.

Pour lui, le travail bien fait mérite une récompense.

M. Nanéma s’exprimait samedi soir à Ouagadougou, à l’occasion de la Journée de l’employé Sank Money, organisée par les premiers responsables de l’entreprise.

Une centaine d’employés ont ainsi été honorés avec des attestations de reconnaissance, une voiture, trente motos et des téléphones portables.

« C’est un geste pour les galvaniser et leur dire qu’ils peuvent faire encore mieux. C’est aussi une manière de les amener à redoubler d’efforts, parce que l’aventure est longue et nous avons besoin de leur abnégation pour atteindre les résultats attendus », a relevé Boureima Nanéma.

« Chaque employé est affecté à l’intérieur du pays et, sur la base des résultats, nous avons décidé de les récompenser », a expliqué Sada Zougmoré, directeur général de Sank Money.

Selon lui, les agents primés ont su répondre aux attentes de l’entreprise à travers des résultats concrets liés aux transferts d’argent.

« Nous demandons à nos collaborateurs d’être prêts à répondre aux besoins de la population burkinabè, notamment à travers les personnes qui souhaitent effectuer des mouvements de fonds », a lancé M. Zougmoré.

Sinini Millogo, directrice corporate de Sank Money et bénéficiaire d’un véhicule neuf, a remercié les premiers responsables pour ce geste.

« Je suis très émue de savoir que mes supérieurs me font confiance et qu’ils sont surtout très satisfaits de mon travail. J’exhorte tous mes collaborateurs à travailler encore plus », a affirmé Mme Millogo.

Dans la même lancée, Alassane Sanfo, bénéficiaire d’une moto, a également invité ses collègues à redoubler d’efforts.

« Sank Money est encore jeune. Nous sommes fiers d’appartenir à cette entreprise et nous pensons que, dans l’avenir, nous accomplirons de grandes choses ensemble », a-t-il précisé.

Sank Finance, en plus de permettre le transfert électronique d’argent, offre divers services de paiement électronique.

Agence d’Information du Burkina