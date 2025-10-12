Mali-USA-Visa-Réciprocité

Visa : Le Mali instaure la réciprocité face à une mesure américaine jugée unilatérale

Ouagadougou, 12 oct. 2025 (AIB)-Le gouvernement malien a annoncé, samedi, l’instauration d’un programme de visa réciproque pour les ressortissants américains, en réponse à une décision des États-Unis imposant à partir du 23 octobre 2025 une caution de 5 000 à 10 000 dollars pour l’obtention de visas d’affaires et de tourisme pour les Maliens.

Le ministère des Affaires étrangères du Mali a déploré le caractère unilatéral de cette mesure américaine, qu’il estime contraire à l’accord bilatéral de 2005 sur les visas de longue durée à entrées multiples.

Tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre une coopération fondée sur le dialogue et le respect mutuel, Bamako souligne avoir toujours œuvré avec Washington dans la lutte contre l’immigration irrégulière, dans le respect du droit et de la dignité humaine.

Agence d’information du Burkina