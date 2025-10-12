Zorgho : Le ministre Gilbert Ouédraogo veut redonner vie au patrimoine Warba

Zorgho, 12 oct. 2025 (AIB)-Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, a annoncé dimanche, le soutien de son département pour la relance du Festival Warba et la réhabilitation du Musée Warba de Zorgho.

De retour de Tenkodogo où s’est tenue la Nuit de l’Entrepreneur touristique, le ministre Gilbert Ouédraogo a tenu à saluer le 26e chef de Zorgho, Naaba Sanem.

M. Ouédraogo a réaffirmé la volonté du gouvernement, sous l’impulsion du Président du Faso, de promouvoir le patrimoine culturel et les savoir-faire traditionnels.

Il a salué l’engagement du Naaba Sanem dans la préservation et la valorisation de la culture locale.

Le ministre a également exprimé le souhait de voir renaître le Festival Warba, initié en 1999 par l’Association Générations Montantes et interrompu depuis 2021.

Placé sous le leadership du Naaba Sanem, ce festival vise à remettre en lumière le warba, danse emblématique du Ganzourgou et symbole d’identité culturelle burkinabè.

Le chef de Zorgho a salué cette initiative et promis de s’impliquer activement, aux côtés des acteurs locaux, pour redonner au festival tout son éclat.

La délégation ministérielle a ensuite visité le Musée Warba de Zorgho, où une exposition intitulée « Le Warba, danse de résilience et de cohésion sociale » retrace l’histoire, les tenues et les instruments liés à cette danse mythique.

À l’issue de la visite, le ministre a exhorté la directrice régionale de la Culture Haoua Traoré à mobiliser les partenaires pour la réhabilitation du musée, afin d’en faire un pôle d’attraction touristique et une véritable vitrine du patrimoine culturel du Ganzourgou.

Agence d’information du Burkina avec DCRP/MCCAT