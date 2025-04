Maroc – Culture – Édition – Livre – Salon – Afrique – Participation

Salon international de l’édition et du livre : Plusieurs pays africains présents pour construire un pont culturel avec le Maroc et valoriser leurs productions littéraires lo

Rabat, 23 avril 2025 (AIB) – Une dizaine de pays d’Afrique noire prennent part, à Rabat, à la 30ᵉ édition du Salon international de l’édition et du livre, pour construire un pont culturel avec le Maroc et valoriser leurs productions littéraires, a appris samedi l’AIB.

« Nous sommes présents sur invitation des autorités culturelles marocaines pour participer à cette 30ᵉ édition du Salon international de l’édition et du livre. C’est un grand plaisir, et l’idée est de construire un pont culturel d’un point de vue littéraire entre le Maroc et nos pays respectifs, pour permettre aux citoyens d’ici de voyager là-bas et de découvrir nos pays à travers la lecture », a déclaré samedi au micro de l’AIB, le fondateur de la maison d’édition Les Presses Universitaires d’Afrique, le Camerounais Serge Dontchueng Kouam.

M. Kouam participe pour la première fois à l’événement à Rabat, mais il est un habitué du Salon, avec cinq participations lorsqu’il se tenait dans la capitale économique, Casablanca. « Je suis impressionné par l’enthousiasme du public, nombreux et curieux de découvrir ce que nous faisons dans nos pays sur le plan littéraire. Et c’est extrêmement encourageant », a-t-il souligné. Les Presses Universitaires d’Afrique existent depuis 35 ans.

Pour le directeur adjoint de la maison d’édition malienne La Sahélienne, Zakaria Traoré, l’intérêt de son pays pour le Salon « est stratégique ».

« Nous sommes là, tout d’abord, pour nous faire connaître, pour valoriser les productions littéraires maliennes, mettre en avant nos auteurs et la diversité de notre production », a-t-il indiqué à l’AIB.

Il a également salué l’organisation « très professionnelle » du Salon ainsi que l’accueil « chaleureux des Marocains, avec une bonne ambiance », de même que « l’engouement des visiteurs et leur intérêt pour les livres africains, et maliens en particulier ».

La maison d’édition La Sahélienne a été fondée en 1994 par l’écrivain malien Ismaïla Samba Traoré. Elle compte aujourd’hui environ 900 livres publiés, constituant le plus grand catalogue d’ouvrages en langue nationale au Mali.

De son côté, le directeur général des Éditions Awoudy du Togo, Mawuse Heka, estime que venir au Salon international de l’édition et du livre leur « permet de découvrir d’autres horizons, de rencontrer d’autres personnes ».

« En venant ici, nous comparons nos productions à celles des autres. Nous observons ce qui fonctionne ou non, nous voyons ce que les lecteurs recherchent, et cela nous donne des pistes pour améliorer nos projets éditoriaux. C’est donc une excellente opportunité pour un éditeur de participer à un tel salon », a-t-il affirmé.

Mawuse Heka reconnaît que ce qui se fait au Maroc est d’une ampleur bien supérieure à ce qui se fait au Togo. Il considère donc que le Salon est une école où il y a beaucoup à apprendre. Les Éditions Awoudy existent depuis 16 ans, avec plus de 400 ouvrages publiés.

Le Centre international de documentation de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est également présent à Rabat pour le Salon. Selon son directeur, l’Ivoirien Mathias Kouakou, c’est un plaisir pour lui de présenter les ouvrages du Centre, mais aussi de prendre des contacts avec d’autres éditeurs et spécialistes du livre afin d’élargir son « champ de travail ».

Le Congo-Brazzaville souhaite aussi « se faire connaître, faire connaître ses auteurs et vendre le plus possible de livres » lors du Salon, selon la responsable de la maison d’édition Les Lettres Mouchetées, Muriel Troadec. « Tout se passe très bien. C’est très sympa, très convivial. C’est un très beau salon. Les gens s’intéressent à ce que nous faisons. J’aime beaucoup », s’est-elle réjouie.

À cette 30ᵉ édition du Salon international de l’édition et du livre, on trouve, aux côtés des œuvres littéraires, une exposition-vente de magazines tels que Femmes d’Afrique et Hommes d’Afrique, édités en deux langues : une version française et une version anglaise.

Selon la directrice de publication des deux magazines panafricains, Samirat Ntiazé, ce Salon est pour elle un espace d’échange pour sensibiliser le public à l’importance de continuer à lire sur support papier, même à l’ère d’Internet.

« Il y a une différence entre le papier et Internet. Il y a le toucher, la sensation du papier. Tu peux te déplacer n’importe où avec ton livre ou ton magazine, même sans Internet, tu peux continuer à lire. L’un n’exclut pas l’autre », a-t-elle expliqué.

Le Burkina Faso est représenté à cette 30ᵉ édition du Salon par la maison d’édition Mercury, venue exposer des œuvres littéraires burkinabè, ainsi que par les écrivains Thierry Millogo et Bernadette Sanou/Dao, invités pour des communications.

L’ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc, Mamadou Coulibaly, a visité ce lundi à Rabat le stand burkinabè ainsi qu’une dizaine d’autres stands d’éditeurs africains et de pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Organisée du 18 au 27 avril à Rabat par le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la région Rabat-Salé-Kénitra et la wilaya de la région, la 30ᵉ édition du SIEL enregistre la participation de 756 exposants représentant 51 pays. Le Salon célèbre cette année les Marocains résidant à l’étranger, et le pays invité d’honneur est l’Émirat de Sharjah (Émirats arabes unis).

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la cérémonie d’ouverture a été présidée jeudi dernier par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid (frère cadet du Roi), en présence du ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et de plusieurs délégations internationales.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat