Maroc-Culture-Édition-Livre-Salon-Burkina-Participation

Salon international de l’Édition et du Livre : « Notre diversité culturelle africaine est une richesse extraordinaire et nous en sommes fiers » (Bernadette Sanou/Dao)

Rabat, 23 avril 2025 (AIB) – L’ancienne ministre de la Culture burkinabè et écrivaine Bernadette Sanou/Dao s’est insurgée, lundi à Rabat, contre certains stéréotypes qui présentent la multiplicité des ethnies, des langues africaines, ainsi que la religion et la médecine traditionnelles comme des entraves à l’unité et au développement du continent. « Notre diversité culturelle est une richesse extraordinaire, nous la revendiquons et nous en sommes fiers », a-t-elle clamé.

« Notre diversité ethnique et notre multilinguisme en Afrique sont souvent perçus, à tort, comme des freins à notre unité, notre cohésion et notre développement. On qualifie nos sociétés de tribales, de claniques ; on traite les médecins africains de guérisseurs et notre religion d’animiste », s’est-elle indignée.

L’un de ces stéréotypes, a-t-elle précisé, consiste à affirmer que « les Africains ne connaissent pas Dieu, qu’ils croient aux arbres, aux fleuves, à l’air, au vent qui souffle ».

L’écrivaine et ancienne ministre de la Culture sous la révolution du président Thomas Sankara s’exprimait lors d’une communication organisée dans le cadre du Salon international de l’Édition et du Livre, sur le thème : « L’Afrique au miroir de la diversité des cultures et du désenclavement ».

Avec deux autres panélistes du Niger et du Tchad, ils ont démontré en quoi les écrivains peuvent jouer un rôle dans le changement des préjugés sur la diversité culturelle, souvent perçue comme un obstacle au développement et à l’unité de l’Afrique.

Selon Bernadette Sanou/Dao, les multiples langues et ethnies qui composent l’Afrique constituent « une richesse extraordinaire » pour le continent.

« Nous la revendiquons et nous en sommes fiers. Dans notre société africaine, nous connaissons très bien Dieu. En bobo, le mot Wuro désigne avec précision Dieu. Il existe toute une série de noms dérivés du mot Wuro. Wurotitimi signifie « Dieu arrive derrière » et « Dieu agira sûrement ». Wurotèda veut dire « regarde la chose extraordinaire que Dieu a faite pour moi en me donnant cet enfant ». Wurodini, c’est « Dieu qui partage les richesses du monde et m’a donné ce bien ». En mooré, on trouve Wendlasida, qui signifie « Dieu seul est la vérité », et Wendlamita, « Dieu seul sait » », a-t-elle expliqué.

Et d’ajouter : « Dans mon pays, nous avons une soixantaine d’ethnies et de langues, et je n’ai aucun mal à vivre dans cette diversité de cultures, de croyances et de pratiques. C’est une richesse dont nous pouvons, en tant qu’écrivains, nous inspirer et que nous devons partager avec le monde. »

Pour Mme Sanou/Dao, un écrivain ne doit pas se comporter comme un justicier, mais plutôt écrire selon son ressenti, et « tirer le meilleur parti de cette richesse culturelle pour rendre compte de ce qu’il ressent ».

Elle a invité les écrivaines et écrivains africains à faire tomber tous les préjugés afin de faire connaître au monde la diversité et la richesse de la culture africaine.

La communication de Mme Sanou/Dao a été fortement appréciée par le public, composé en grande majorité de Marocains, qui ont tenu à le lui signifier à la fin.

« J’ai vraiment aimé sa communication parce qu’elle m’a parlé. J’ai adoré ces noms variés et différents de Dieu ou Allah qu’elle a cités, car cela rejoint un peu notre religion musulmane », a confié une participante marocaine, qui a suivi l’intervention avec grand intérêt.

Elle a indiqué que dans la religion musulmane, Dieu porte aussi plusieurs noms, comme dans les langues africaines. « Il est le Miséricordieux, le Bon, le Puissant, le Grand. À ce titre, je crois que cela rejoint notre foi », a-t-elle affirmé avec conviction.

Dans son intervention, l’écrivaine nigérienne Antoinette Tidjani Alou a souligné que le rôle de l’écrivaine est « d’écrire ses vérités du mieux qu’elle peut, avec ce qu’elle a d’humain, sans oublier le rire et le sourire ».

« Je pense très humblement qu’on écrit avec ce que l’on a, on apporte sa pierre sans grande prétention. Le travail de l’écrivain est de s’aventurer sur les rivages du soi et du monde par le poème, le roman, la pièce de théâtre », a-t-elle déclaré.

De son côté, l’écrivain tchadien Ahmad Taboye a rappelé que l’écrivain est l’observateur de son temps, celui qui doit dire ce qui ne va pas, analyser, décrire et proposer.

Cependant, il a précisé qu’il « n’est pas un magicien, ce n’est pas quelqu’un qui a toutes les solutions, mais c’est un objecteur de conscience, un leader d’opinion, un guide ; c’est sa responsabilité envers sa société ».

Le Burkina Faso est représenté à la 30ᵉ édition du Salon international de l’Édition et du Livre qui se tient à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, par la maison d’édition Mercury pour une exposition d’œuvres littéraires burkinabè, et par les écrivains Thierry Millogo et Bernadette Sanou/Dao pour des communications.

L’ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc, Mamadou Coulibaly, a visité ce lundi à Rabat le stand burkinabè, ainsi qu’une dizaine d’autres stands d’éditeurs africains et de pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

La 30ᵉ édition du SIEL, organisée du 18 au 27 avril à Rabat par le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la région Rabat-Salé-Kénitra et la wilaya de la région, enregistre la participation de 756 exposants représentant 51 pays.

Le Salon est placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et la cérémonie d’ouverture a été présidée le jeudi 17 avril dernier par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid (frère cadet du Roi), en présence du ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et de plusieurs délégations du monde.