Sahel/Culture : 20 communautés vivant à Dori exposent leurs arts culinaires, capillaires et vestimentaires

Dori, 10 fév. 2025 (AIB)- Une vingtaine de communautés de la région du Sahel, a exposé à Dori du 8 au 9 février 2025, leurs savoirs faire culinaires, capillaires et vestimentaires au cours de journées à elles dédiées par l’Union Fraternelle des Croyants (UFC) de Dori.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Maîtrise inclusive et participative des terres et de l’eau pour la paix », en abrégé Projet Jam’ Borders, l’Union Fraternelle des Croyants (UFC) de Dori, a organisé à Dori, une manifestation culturelle pour promouvoir consolider le vivre-ensemble dans la région du Sahel.

Deux jours durant, une vingtaine de communautés vivant à Dori, a communié autour du thé, des arts culinaires, capillaires et vestimentaires. Elles ont échangé sur le riche potentiel socio-culturel de la région du Sahel.

Selon le coordonnateur de l’Union Fraternelle des Croyants (UFC) de Dori, François de Paul Ramdé, l’organisation des journées culturelles des communautés permet le brassage interculturel, socle de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble.

A en croire M Ramdé, ces journées que sa structure organise depuis 2017 permettent une promotion de l’inter-culturalité qui est un puissant moyen de lutte contre la stigmatisation, le repli identitaire et la radicalisation.

Il a ajouté que ces journées culturelles permettent de transformer les différences socio-culturelles en opportunité favorisant le vivre ensemble et la paix dans la région du Sahel.

Pour le représentant de la communauté du Centre-Ouest, Patrice Yaméogo, ces journées culturelles sont une occasion pour les différentes communautés vivant au Sahel de se connaître, de s’accepter et de se tolérer, socle du bon vivre ensemble.

La représentante de la communauté malienne vivant à Dori, Lalla Maiga, s’est réjouie de l’organisation de ces journées culturelles. Elle a vivement remercié l’UFC et a appelé l’ensemble des communautés à faire la paix.

« Si ces journées culturelles n’étaient organisées, il fallait le faire » s’est exprimé le gouverneur de la région du Sahel Abdoul Karim Zongo.

Ces manifestations culturelles, selon le premier responsable de la région du Sahel, permettent aux communautés de se frotter, de lutter contre le terrorisme et de faire la paix.

Rappelons que le projet « Maîtrise inclusive et participative des terres et de l’eau pour la paix », en abrégé Projet Jam’ Borders, dans le cadre duquel sont organisées ces journées culturelles est mis en œuvre par UFC, en partenariat avec l’Association pour l’Unité de la Jeunesse et le Développement en Afrique (UNIJED/Afrique) de Djibo.

Financé par la Fondation PATRIP, pour une durée de trois ans, le projet intervient dans les communes de Gorom Gorom, Dori, Falagountou, Seytenga et Djibo.

