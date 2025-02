Burskina-Est-Tapoa-Aes-Célébration-Sortie-Cedeao

Tapoa : Les forces vives de la province célèbrent le divorce entre les pays de l’AES et la CEDEAO

Diapaga, 8 fév. 2025 (AIB)-les forces vives de la Tapoa ont battu le pavé samedi pour célébrer la sortie des trois pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a constaté l’AIB.

Partis, du lycée Untaani de Diapaga en scandant des slogans hostiles à la CEDEAO et favorables à l’AES, les manifestants ont eu pour point de chute, le rond-point central ou s’est tenu un méga meeting en présence des autorités administratives, militaires et paramilitaires, coutumières et religieuses et d’un monde des grands jours.

Des remises de drapeaux aux écoles et lycées, des allocutions, des remises de certificats de reconnaissance, séance de bénédictions et chant du Ditanyè, ont constitué le plat de résistance de cette cérémonie riche en couleur, pour laquelle personne ne voulait se faire conter.

Dans son discours Pierre Yonli, Président du comité d’organisation, a d’abord situé les participants sur les mobiles qui ont conduit au divorce entre les pays de l’AES et la CEDEAO.

Parmi ceux-ci, la trahison des principes fondamentaux de la CEDEAO, les sanctions illégales et illégitimes imposées au pays de l’AES dans la lutte contre le terrorisme, l’influence négative des puissances étrangères dont la France sur la CEDEAO.

Il a ensuite salué le courage, le patriotisme, l’héroïsme des trois chefs d’Etats pour cette vision responsable et pour avoir opté pour l’indépendance et la souveraineté de leurs nations.

Pour Kondjoa Pierre Yonli, cette forte mobilisation marque la volonté des peuples de l’AES de prendre en main leur destin pour lutter efficacement contre le terrorisme, tout en affirmant leur panafricanisme.

La mobilisation de ce 8 février exprime la fierté et l’engrangement des Tapoalais aux valeurs de liberté et de solidarité. Il a enfin déclaré que ce premier anniversaire vient briser les chaines de la soumission, de l’oppression et de l’impérialisme dont la CEDEAO était devenue la marionnette aux mains de la France.

Il a salué la clairvoyance et le leadeurship des trois chefs d’Etats pour cet acte patriotique et héroïque qui constitue pour les peuples de l’AES, un espoir pour un nouveau départ plein de belles perspectives pour le développement.

Il ensuite fait une mention spéciale aux FDS et VDP dont la ténacité permet à la Tapoa de rester toujours débout. Il a invité les populations à une union sacrée autour des FDS pour la victoire finale car, ce retrait va sans nul doute occasionner des évènements sécuritaires auxquels chaque Burkinabé devra faire face pour relever les défis.

Agence d’Information du Burkina

lkb/as/ata