Rupture collective de jeûne à Tenkodogo : FDS et VDP militaires ont prié pour le retour de la paix et de la cohésion sociale

Tenkodogo, 21 mars 2025 (AIB) – Le directeur régional de la Police nationale du Centre-Est François Sawadogo a organisé, vendredi, une rupture collective de jeûne musulman et de carême chrétien au sein de la Direction régionale de la Police nationale à Tenkodogo.

Le commissaire divisionnaire François Sawadogo, directeur régional de la Police nationale du Centre-Est, a convié ses frères d’armes – militaires, FDS, VDP – ainsi que les différentes confessions religieuses à une rupture collective. Une cérémonie marquée par un moment de partage et de communion, visant à rendre grâce à Dieu et à prier pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Après la rupture et la prière de Maghrib, le directeur régional de la police s’est adressé à ses invités.

« Nous avons été honorés par la présence de la communauté musulmane et de tous les responsables des autres confessions religieuses. C’est l’occasion pour moi de dire merci à Dieu Tout-Puissant, car c’est grâce à Lui que nous avons pu nous réunir.

Cette cérémonie de rupture collective nous permet de renforcer nos liens, de cultiver davantage la cohésion sociale et le vivre-ensemble. S’il y a la cohésion sociale, il y aura la paix et la sécurité dans notre chère région.

J’invite les communautés à être à l’écoute des forces de défense et de sécurité, car sont des actrices incontournables dans la lutte contre l’hydre terroriste et la sécurisation de notre région. Enfin, je vous demande de prier intensément pour nous, afin que nous puissions libérer les zones confrontées à de grands défis sécuritaires. »

Le président de la communauté musulmane, El Hadj Ousmane Balima, a salué cette initiative qui s’inscrit dans la dynamique de la cohésion sociale et qui permet de prier pour nos frères et nos enfants FDS engagés au front pour la reconquête du territoire.

Quant au représentant de la communauté sunnite, El Hadj Abdou Rachid Kouraogo, il a souligné :

« Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie de rupture collective. J’implore Allah de pardonner nos FDS tombés les armes à la main. Nous avons une pensée positive pour ces vaillants soldats. Que Dieu raffermisse leurs familles et veille sur l’éducation des pupilles de la Nation.

Chers frères, dans ce monde, tout repose sur la paix. Je vous exhorte à cultiver la paix dans vos familles.

Dans nos invocations quotidiennes, prions pour nos gouvernants et nos FDS. Le chemin peut être long, mais on finit par arriver. Seul, on va vite ; ensemble, on ira plus loin. Bon mois de Ramadan à tous. »

La prière musulmane de 19 h 30 a marqué la fin de cette cérémonie de rupture collective.

Agence d’information du Burkina

SM/ata