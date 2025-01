Réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES à Ouagadougou : les experts préparent les projets de documents

(Ouagadougou, 24 janvier 2025)

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur monsieur l’ambassadeur Issa BORO, a présidé ce vendredi 24 janvier 2025, l’ouverture des travaux de la rencontre des hauts fonctionnaires, en prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) prévue le dimanche 26 janvier 2025 à Ouagadougou.

Ce cadre d’échanges permettra aux experts du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, d’examiner durant deux jours, plusieurs points inscrits à l’ordre du jour, en lien avec les formalités de sortie des pays de la Confédération de la CEDEAO.

L’objectif de cette importante rencontre est d’harmoniser les positions des pays de la Confédération AES, et d’élaborer une stratégie concertée et consensuelle en vue des négociations futures avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

Monsieur l’ambassadeur Issa BORO dans son discours, a précisé que le Burkina Faso est résolument engagé dans la construction d’un nouvel espace de paix, de sécurité et de progrès socio-économique pour les vaillantes populations de l’AES, tout en saluant le Président de la Confédération AES le Général d’Armée Assimi GOÏTA, pour le choix porté sur notre pays pour abriter cette importante réunion des Chefs de la diplomatie des trois pays.

« A cette séance de travail des hauts fonctionnaires, il sera question de définir une démarche commune de négociation capable de préserver et de promouvoir les intérêts des pays de l’Alliance des États du Sahel, ainsi que ceux du peuple du Sahel d’une part, et de constituer une équipe pluridisciplinaire chargée d’approfondir les réflexions sur les éléments essentiels à intégrer dans la stratégie de négociation », a indiqué monsieur l’ambassadeur Issa BORO, chef de la délégation du Burkina Faso.

De leurs côtés, le chef de délégation de la République du Niger monsieur l’ambassadeur Ousmane ALHASSANE et celui de la République du Mali monsieur l’ambassadeur Mahamane Amadou MAIGA, ont salué l’accueil chaleureux à eux réservé, et loué l’engagement des plus hautes autorités des trois pays de l’AES, à créer un espace propice pour les populations du Sahel.

Pour le chef de la délégation du Niger, cette rencontre est un pas décisif de la Confédération vers l’effectivité de sa sortie de la CEDEAO.

Quant au chef de la délégation malienne, il précise que l’heure est à la sérénité et à l’apaisement des cœurs des populations de l’espace, les rassurant que des dispositions sont prises pour prendre en compte leurs préoccupations.

DCRP/MAECR-BE