Coopération bilatérale : le nouvel ambassadeur de l’Inde remet les Copies figurées de ses Lettres de créance au Chef de la diplomatie burkinabè.

Ouagadougou, le 24 janvier 2025

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu ce vendredi 24 janvier 2025, le nouvel ambassadeur de l’Inde au Burkina Faso, SE Om Prakash MEENA.

Le diplomate indien est venu remettre les Copies figurées de ses Lettres de créance au Chef de la diplomatie burkinabè, tout en exprimant sa joie de servir au Burkina Faso et sa volonté d’œuvrer au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Des relations, qu’il juge très étroites et très amicales et qui se sont renforcées avec le rétablissement de la Mission diplomatique de l’Inde à Ouagadougou en 2019.

Il a par ailleurs souligné que le partenariat entre l’Inde et les pays de l’Afrique et notamment avec le Burkina Faso, est une priorité pour le gouvernement indien.

Ce partenariat est bâti sur 4 piliers fondamentaux : l’aide au développement, le commerce et l’investissement, la défense et la sécurité maritime, et le développement du capital humain.

SE Om Prakash MEENA, a aussi affirmé l’engagement des investisseurs indiens à booster le développement socioéconomique dans plusieurs secteurs tels que l’agriculture, les infrastructures, les énergies renouvelables et le secteur de la santé.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate, et lui a formulé ses vœux de santé, de paix, de prospérité, et surtout de succès dans sa nouvelle mission au Burkina Faso.

Il a indiqué que les 4 piliers de la coopération auxquels s’intéressent l’Inde sont également des domaines prioritaires pour le gouvernement, tout en précisant que la vision actuelle du Burkina Faso est de coopérer de partenaire à partenaire, pour mieux faire connaitre les potentialités dont regorge notre pays.

Le Chef de la diplomatie burkinabè a aussi rassuré le diplomate indien, quant à l’environnement sécuritaire qui est aujourd’hui propice pour les investisseurs étrangers, avant de dire toute sa disponibilité et celle de ses collaborateurs, pour travailler avec l’ambassade de l’Inde en vue de renforcer encore plus les relations bilatérales entre ce pays et le Burkina Faso.

DCRP/MAECR-BE