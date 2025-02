BURKINA-KOURWEOGO-SECURITE-COMMUNE-SOUTIEN-VDP

Kourweogo : La commune de Laye offre huit motocyclettes aux VDP pour renforcer la défense locale

Boussé, 3 février 2025 (AIB)-Le président de la délégation spéciale de la commune de Laye, Seydou Millogo, a remis officiellement, le lundi 03 février 2025, 8 motocyclettes aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), engagés dans la protection de la localité. La cérémonie s’est déroulée en marge de la montée des couleurs au lycée de Barama.

Dans le cadre du renforcement de la sécurité et du soutien aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), la commune de Laye leur a offert, le lundi 03 février 2025, 8 motocyclettes pour leur engagement dans la défense locale.

Le responsable du comité en charge de la collecte des fonds, Théodore Badolo, a précisé que la contribution de la communauté pour cette opération s’élève à 2 millions 662 mille 900 F CFA.

« Ce montant a permis l’acquisition de quatre motos. Les quatre autres sont un don du PDG de ELO Métal, Kouka Etienne Kabré, fils de la localité », a-t-il indiqué.

Pour le Président de la délégation spéciale (PDS), Seydou Millogo, cette initiative qui est née il y a 7 mois de cela, s’inscrit dans une dynamique de solidarité communautaire.

« Elle est le fruit de l’engagement des forces vives de Laye », a précisé M. Millogo.

Le PDS a salué la mobilisation des populations pour la volonté manifeste de contribuer activement à la protection de la commune.

Il a relevé l’apport des bénéficiaires et la contribution des personnes déplacées internes vivant à Barama.

L’autorité communale a rappelé que la sécurité est une responsabilité partagée et que chaque geste de soutien renforce la résilience face aux défis sécuritaires.

M. Millogo a ajouté que l’objectif de la contribution est de doter chaque binôme de VDP en moyen de locomotion et a invité d’autres volontés à soutenir le projet.

Pour sa part, le PDG de ELO Métal, a expliqué que son geste est comme le devoir d’un citoyen qui veut apporter sa contribution à cette lutte commune.

Il a traduit sa reconnaissance aux autorités de la localité pour les initiatives prises en faveur du développement communautaire.

Le chef de Laye, Naaba Yilga, a encouragé les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour les sacrifices consentis.

Le chef coutumier a appelé à poursuivre cette synergie entre citoyens et FDS pour garantir un environnement paisible et sécurisé à Laye et au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/yo