Centre-Nord : La veille citoyenne célèbre les obsèques de la CEDEAO

Kaya, (AIB)-La Coordination régionale de la veille citoyenne du Centre-Nord a haussé le ton, mardi 28 janvier 2025, à la Place du 11-Décembre de Kaya, pour une fois de plus cautionner la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO.

La Place du 11-Décembre de Kaya était noire de monde dans la matinée du mardi 28 janvier 2025, lors de la célébration du premier anniversaire de la sortie de la CEDEAO par les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Munis de drapeaux burkinabè, nigérien, malien, russe, ainsi que de fanfares et de vuvuzelas, les manifestants ont scandé des slogans de soutien aux chefs d’État de l’AES pour la création de cette alliance.

Ils ont également symbolisé les obsèques de la CEDEAO à travers la création de l’AES. « Vive IB », « Vive l’AES », « Vive les FDS et VDP », et « À bas la CEDEAO ! ». Ces slogans ont été les maîtres-mots des intervenants et artistes-musiciens de la région.

Pour le représentant du comité d’organisation, Sanmateng-naaba Koom Manem-yamnaba Teegr, cette célébration vise à réaffirmer une fois de plus leur soutien à la Transition et à la création de l’AES. Pour lui, cette sortie de la CEDEAO est une marque de souveraineté. Il a également remercié les autorités coutumières pour leurs prières en faveur de la protection des trois chefs d’État de l’AES.

Abondant dans le même sens, la représentante des femmes de la veille citoyenne de Kaya, Risnata Zoungrana, a déclaré que cette manifestation est une cérémonie d’obsèques de la CEDEAO. Elle a réaffirmé l’engagement ferme des femmes du Centre-Nord à soutenir la Transition jusqu’à la victoire finale.

Les chefs religieux, par la voix du Cheikh Mohamed Demi, ont prié pour le retour de la paix au Faso à travers un du’a, en citant les 99 noms de Dieu en islam.

Les ressortissants des provinces du Bam et du Namentenga n’ont pas voulu manquer cet événement. Le représentant des ressortissants de Kongoussi, Marcel Sawadogo, et celui de Boulsa, Jean Paul Sawadogo, ont tous manifesté leur soutien au chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, et à l’AES.

Ils ont également exhorté les populations de la région à s’engager sincèrement dans la lutte pour sortir le Burkina Faso des griffes de l’impérialisme et de ses valets locaux. Marcel et Jean Paul ont aussi salué les forces combattantes engagées sur les théâtres des opérations contre l’hydre terroriste.

Les opérateurs économiques, représentés par Moussa Zamtako, ont eux aussi exprimé leur satisfaction quant à la décision responsable et éclairée de quitter la CEDEAO. Ils ont assuré leur soutien constant aux actions visant la recherche de la paix et la souveraineté, conditions essentielles au développement des activités économiques.

La lecture de la déclaration dite de « non-retour à la CEDEAO », faite par le chargé de mission de la Présidence du Faso pour le Centre-Nord, Issa Lagvaré, a marqué la fin des interventions.

En substance, il a indiqué que la locomotive transportant les peuples de l’AES avance sans rétroviseur.

« La même souveraineté qui nous donne le droit d’appartenir à la CEDEAO nous offre aussi celui de la quitter », a affirmé M. Lagvaré. Selon lui, le supposé espoir de négociation avec la CEDEAO est caduc et doit être écarté sans débat, avec effet immédiat.

Agence d’information du Burkina

Émil Abdoul Razak SEGDA