Ramadan : Au Maroc, les Burkinabè portent le pays et les autorités en prière pour le retour de la paix

Rabat, 29 mars 2025 (AIB) – À l’occasion du mois de ramadan, des musulmans burkinabè vivant au Maroc ont souhaité, jeudi à Rabat, le retour de la paix et de la sécurité en portant dans leurs prières le Burkina Faso et les autorités.

« C’est une période où nous prions pour notre pays, le Burkina Faso, qui traverse depuis une décennie des difficultés. Nous prions Dieu pour qu’il désarme les forces hostiles et que la guerre devienne un lointain souvenir dans les années à venir. Que toutes les familles burkinabè durement éprouvées retrouvent le sourire et la gaieté dans un Burkina de paix et de croissance », a affirmé jeudi à Rabat, au micro de l’AIB, Souleymane Daboné, un Burkinabè résidant au Maroc.

« Nous avons le pays et nos autorités en prière, que Dieu les fortifie, leur donne la baraka (bénédiction), la force et les meilleures idées afin de nous sortir de ce bourbier », a souligné de son côté Djim Bamoriba.

À sa suite, Boureima Ouédraogo a déclaré : « Dans nos prières, nous demandons que la paix et la sécurité, qui sont des vœux pieux pour tout Burkinabè, s’installent au pays et deviennent notre quotidien. »

Dans le Royaume du Maroc, les fidèles musulmans burkinabè observent le mois de jeûne en ayant à l’esprit et en prière leurs compatriotes restés au pays, qui font preuve de résilience face à la crise sécuritaire qui leur a été imposée depuis une dizaine d’années.

Le mois du ramadan a débuté le dimanche 2 mars dernier dans le Royaume du Maroc, une journée après le Burkina Faso, et se déroule dans des conditions climatiques très favorables, marquées ces dernières semaines par de fortes précipitations qui étaient très attendues depuis des mois.

Au regard de l’importance du Ramadan au Maroc, le Royaume est passé à l’heure GMT le dimanche 23 février dernier et reviendra à l’heure GMT+1 le dimanche 6 avril prochain, après le jeûne.

Selon Souleymane Daboné, les mesures prises par les autorités marocaines permettent de rendre la période du jeûne moins contraignante pour les travailleurs. Il a expliqué que l’heure GMT permet d’accomplir les prières du matin avec une heure d’avance, autour de 4h au lieu de 5h du matin.

Les horaires de travail sont également ajustés, avec un démarrage à 9h au lieu de 8h et une fin de journée avancée à 15h plutôt qu’à 14h. Selon lui, cet aménagement permet aux employés de jeûner plus sereinement et de rentrer plus tôt pour préparer la rupture du jeûne.

A Rabat, à l’heure de la descente, vers 15 heures, les rues sont animées et bondées de monde se pressant pour rentrer chez eux. Mais à partir de 18 heures jusqu’à 19 heures, c’est une ville déserte et calme qui vous accueille.

À ce moment du soir, c’est en famille, au service (pour ceux qui travaillent dans la soirée) ou à la mosquée que les populations se retrouvent pour préparer et effectuer la rupture en groupe.

C’est à la maison, en famille, que Souleymane Daboné observe la rupture du jeûne. Pour le menu, il fait un savant mélange de plats burkinabè et marocains.

« Pour le jeûne, on a la chance de faire certaines provisions de mets du pays. Pour jeûner, je mange du riz au soumbala du pays, mais je bois aussi la soupe marocaine appelée harira avec le pain marocain, que je trouve très bon. La harira est assez consistante avec de la viande. À la rupture, je romps sobrement avec de l’eau, des dattes, des crudités, des fruits secs. Souvent, je ne dîne même pas », a-t-il détaillé.

Le fidèle musulman burkinabè se réveille entre 3 heures et 3 heures 30 pour faire ses prières matinales avant de prendre son repas de jeûne.

« Ensuite, je prie en famille avec mon épouse et mes enfants, car le saint prophète a recommandé au chef de famille et aux musulmans de faire de leur maison un lieu de prière », a-t-il dit.

Pour la rupture, Boureima Ouédraogo, lui, consomme du thé, des dattes, de la bouillie, du riz, du tô et des spaghettis, préférant ainsi les repas légers pour faciliter la digestion.

Djim Bamoriba, de son côté, confie avoir un penchant pour la soupe harira accompagnée de dattes, de fruits et de jus, mais il garde la nostalgie de certains mets burkinabè tels que les galettes, la bouillie et le dèguè, absents au Maroc.

La harira est une soupe de pois chiches et de tomates extrêmement nourrissante. Elle se boit typiquement au moment de la rupture du jeûne. Hydratante, copieuse et très nutritive, elle condense en un seul bol tous les ingrédients typiques d’un dîner équilibré : de la viande (agneau ou bœuf), des légumes secs (pois chiches, lentilles), des légumes (tomates et oignons), des vermicelles ou du riz, des épices et des herbes fraîches.

Profitant de ce mois béni qui tire à sa fin, Souleymane Daboné a souhaité que les Burkinabè vivant au Maroc puissent bien s’intégrer et, par leur comportement et leurs contributions sur les plans économique et relationnel, participer au renforcement des liens de coopération entre le Royaume et le Burkina Faso.

Les musulmans burkinabè au Maroc ont souhaité qu’au cours de ce mois de prière, de rémission et d’expiation, leurs prières et invocations soient acceptées par le Maître Suprême afin que la paix et la sécurité rayonnent au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Envoyé spécial de l’AIB à Rabat