Burkina-UTS-Thèse-Qualité

Burkina : L’école doctorale de l’université Thomas Sankara veut produire des thèses de qualité impactant le développement socio-économique du pays

Ouagadougou, 28 mars 2025 (AIB) – Le président de l’Ecole doctorale de l’Université Thomas Sankara (UTS), Dr T. Didier Zoungrana, a indiqué que son équipe travaille à avoir des thèses de qualité, ayant une utilité sociale, impactant le développement socio-économique du Burkina, dans un délai de rigueur de trois ans.

Nous volons « que les thèses qui vont sortir soient vraiment de qualité, qui puissent aussi à travers les résultats impacter notre pays. Parce que la recherche doit impacter le développement socio-économique de notre pays », a indiqué le directeur de l’école doctorale de l’Université Thomas Sankara, Dr T. Didier Zoungrana.

Dr Zoungrana s’exprimait vendredi à l’Université Thomas Sankara lors d’une rencontre d’échange avec les doctorants. Cette rentrée doctorale a servi de cadre pour la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l’école doctorale.

L’équipe dirigeante a placé son mandat de trois ans sous le signe de la dynamisation des laboratoires et s’est engagée à faire soutenir les doctorants dans un délai de trois ans. La nouvelle équipe de l’école doctorale de l’Université Thomas Sankara a été élue en juillet 2024 et a pris fonction en janvier 2025.

« Nous voulons, en réalité, que les travaux qui sont faits au sein du corps doctoral puissent avoir une utilité sociale. C’est vraiment quelque chose de très important pour nous », a insisté le directeur de l’école doctorale de l’UTS.

Il a également exhorté les doctorants à produire des thèses scientifiques qui feront connaitre le Burkina Faso à travers le monde.

Première du genre, la rencontre a permis à l’Ecole doctorale de présenter la nouvelle direction et de partager sa vision aux doctorants. La rencontre a permis également aux responsables d’informer les doctorants sur la vie et le fonctionnement de l’École ainsi que sur les textes règlementaires régissant le parcours doctoral à l’UTS et de recueillir les préoccupations et les attentes des doctorants.

Cette initiative a été fortement appréciée par les doctorants.

Selon le délégué des doctorants, Firmin Stève Ramdé, cette séance a été bénéfique pour eux car elle a permis de comprendre le mécanisme de fonctionnement de l’université, la procédure d’inscription.

Elle a également permis de comprendre les attentes des nouveaux directeurs.

« Donc, c’est vraiment tout bénéfique pour eux. Et on encourage la direction de l’école doctorale à organiser de plus en plus ces genres d’activité à l’endroit des doctorants », a-t-il ajouté.

« C’est une rencontre importante pour nous, doctorants en première année parce qu’une chose est d’être sélectionnés, mais une autre est de comprendre la procédure. Et on ne peut fonctionner sans procédure », a indiqué Jonathan Séni, doctorant en première année, droits publics.

De son avis, cette rencontre lui a permis de comprendre les textes qui régissent l’école doctorale, les attentes et les différents laboratoires qui composent l’école doctorale.

« Nous avons écouté avec intérêt le directeur et certains responsables des labos qui nous ont prodiguer des conseils. Ils nous ont expliqué comment étudier dans la discipline. C’est l’arme pour pouvoir réussir », a-t-il mentionné.

Il a remercié l’école doctorale pour cette initiative et a promis de mettre en pratique les différents conseils reçus.

Cette rencontre s’est tenue en présence du Vice-président chargé de recherche et de la coopération internationale, Pr Florent Song-Nana, du directeur et des responsables des laboratoires

Agence d’information du Burkina

DNK/zo/ata