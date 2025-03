Ramadan au Maroc : entre recueillement spirituel et délices de la table

Rabat, 29 mars 2025 (AIB) – Le mois de ramadan au Maroc est bien plus qu’une simple période de jeûne. C’est une occasion de marquer une halte pour se recentrer sur soi, sur sa relation avec Dieu, dans un recueillement spirituel, mais aussi pour savourer en famille des mets marocains très appréciés.

Il est 19 h 15, ce mardi 25 mars, sur l’avenue Mohammed V, au cœur de la capitale Rabat. Cette artère, d’ordinaire si bruyante et animée, est vide et silencieuse. Et ce, malgré sa beauté resplendissante et ses lumières éblouissantes qui donnent envie de la contempler, de s’y attarder pour s’y ressourcer. Elle n’est pas la seule : les avenues environnantes vivent également la même ambiance, avec les services et commerces fermés.

À cette heure du soir, les populations sont à la maison, en train de rompre le jeûne. Nous sommes en plein mois de ramadan, et dans tout le royaume, plutôt que de s’attarder en ville, les Marocains sont attablés chez eux, dégustant les délices de la table. Même le tramway reliant la capitale Rabat à sa ville voisine Salé cesse de circuler le temps de cette rupture.

Au menu de l’Iftar (rupture du jeûne), on retrouve les ingrédients incontournables du ramadan pour les Marocains : dattes, lait et un bol de harira parfumée. La harira est une soupe de pois chiches et de tomates extrêmement nourrissante, traditionnellement consommée au moment de la rupture du jeûne. Hydratante, copieuse et riche en nutriments, elle condense en un seul bol tous les ingrédients d’un repas équilibré : viande (agneau ou bœuf), légumes secs (pois chiches, lentilles), légumes frais (tomates et oignons), vermicelles ou riz, épices et herbes aromatiques.

Il y a aussi des œufs et des gourmandises sucrées, dont la chebakia, étroitement liée à la célébration du mois de ramadan au Maroc. En effet, durant ce mois sacré, les Marocains préparent avec soin de nombreuses douceurs pour rompre le jeûne au coucher du soleil. La chebakia occupe une place particulière dans ce rituel culinaire et symbolise la récompense après une journée de jeûne. Sa forme évoque également la lune, qui joue un rôle central dans le calendrier lunaire du ramadan.

Les chebakia sont souvent accompagnées d’un thé à la menthe, une boisson traditionnelle marocaine réputée pour sa fraîcheur et sa douceur. Ce thé offre un contraste subtil avec le caractère sucré des pâtisseries et permet de profiter pleinement de leurs arômes envoûtants.

Pour acquérir les produits alimentaires indispensables à la rupture du jeûne, les Marocains affluent chaque jour vers les marchés, qui connaissent un dynamisme exceptionnel durant ce mois.

Face à la forte demande des ménages pour les produits alimentaires, qui occupent une place essentielle sur les tables de l’Iftar, les autorités ont pris un certain nombre de mesures afin d’assurer un approvisionnement suffisant et régulier des marchés en denrées de base, tout en renforçant les mécanismes de contrôle pour protéger les consommateurs contre les pratiques frauduleuses.

Dans ce cadre, un numéro de téléphone court et unifié, le 5757, a été mis en service au niveau national pour recevoir les plaintes et observations des consommateurs sur la situation des marchés, les prix, ainsi que la qualité et la propreté des produits alimentaires durant le mois sacré de ramadan.

Avec ce mois béni, les affaires prospèrent pour les commerçants. Ainsi, les vendeurs exposent fièrement des chebakia, briouates (beignets triangulaires fourrés de mélanges sucrés ou salés), msmen (crêpes marocaines à base de farine et d’œufs) et autres délices. Les cafés ne désemplissent pas non plus : les clients y affluent notamment pour des parties de cartes.

Pour les plus jeunes, c’est le mois de l’initiation. Les adultes leur expliquent la portée et la valeur de cette période et les encouragent à jeûner, en particulier lors de la très attendue Laylat Al Qadr (la Nuit du Destin). Ils les incitent aussi à se rendre à la mosquée aussi souvent que possible avant de partager ensemble la joie de l’Iftar.

Le ramadan est également une occasion de se recentrer sur sa spiritualité et sa relation avec Dieu. Les fidèles voient en ce mois une opportunité bénie pour accomplir les prières de Taraweeh (prières nocturnes du ramadan), lire le Saint Coran, mais aussi visiter leurs proches et amis afin de renforcer les liens sociaux. Partout dans le royaume, des concours de psalmodie et de mémorisation du Coran sont organisés.

Le mois de ramadan est aussi un moment propice pour se montrer solidaire envers les plus démunis. Cette prescription islamique est appliquée par les Marocains jusqu’au plus haut sommet de l’État, avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui offre, depuis 25 ans, des vivres aux personnes en situation de précarité.

Cette année, 34 280 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelles, lentilles et thé) sont distribuées aux populations les plus vulnérables du royaume, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

L’opération, qui mobilise une enveloppe budgétaire globale de 330 millions de dirhams (environ 20,97 milliards FCFA), bénéficie à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes. Pour cette édition, 74 % des bénéficiaires résident en milieu rural, répartis dans 1 054 communes sur un total de 1 304 communes ciblées à travers le pays.

Baptisée « Ramadan 1446 », cette opération nationale, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a été lancée le lundi 3 mars dernier par le Prince Héritier Moulay El Hassan et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Mais au-delà des grandes villes, le ramadan au Maroc se vit aussi dans le pays profond, notamment dans les vastes territoires semi-désertiques de la région de l’Oriental, où les nomades perpétuent leurs traditions en harmonie avec la nature. Un mode de vie simple, imprégné d’une profonde spiritualité et d’un respect des coutumes ancestrales.

Les familles nomades se rassemblent autour d’un feu tranquille, échangeant sur les voyages, les récits de leurs ancêtres et les événements du quotidien, tandis que les lanternes traditionnelles diffusent une lumière douce, conférant à l’atmosphère un charme unique.

À Settat (Centre du Royaume), où l’offre culturelle est limitée, la majorité des habitants conservent leur routine quotidienne : nettoyage des écuries, alimentation du bétail, entretien des vergers, traite des vaches matin et soir, et labourage des terres pour semer maïs et orge, encouragés par les récentes pluies abondantes qui continueront tout au long du mois de mars.

Enfin, le ramadan modifie même l’organisation du temps au Maroc. Ainsi, le royaume est passé à l’heure GMT le dimanche 23 février et repassera à GMT+1 le dimanche 6 avril, après la fin du jeûne.

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Agence d’information du Burkina

Envoyé spécial de l’AIB à Rabat