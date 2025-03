Passoré : Le Gouverneur de la région du Nord prend langue avec les autorités locales

Yako, 27 mars 2025 (AIB) – Le Gouverneur de la région du Nord, Thomas Yampa, a effectué le jeudi 27 mars 2025 à Yako une visite de courtoisie aux autorités administratives, religieuses et coutumières du Passoré.

Le gouverneur a profité de cette occasion pour solliciter le soutien et les bénédictions des notabilités coutumières et religieuses.

La tournée avait pour objectif global de rencontrer ses collaborateurs provinciaux et de s’assurer de la bonne conduite des actions de développement dans son ressort administratif.

De la mission catholique à la chefferie coutumière, en passant par la Fédération des Églises et missions évangéliques et la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), le gouverneur a d’abord adressé ses civilités avant de décliner l’objet de sa visite.

« Je suis venu me présenter et vous témoigner ma reconnaissance pour les efforts fournis dans la dynamique de la promotion de la paix sociale et vous demander de vous unir et de travailler en synergie d’action afin de relever les défis humanitaires et sécuritaires », a-t-il dit.

La visite a été l’occasion pour le gouverneur de traduire sa reconnaissance à l’ensemble des corps constitués de la province pour le travail déjà accompli afin de consolider le vivre-ensemble et la cohésion sociale.

Les autorités visitées ont toutes salué l’initiative du gouverneur et l’ont rassuré de leurs prières et bénédictions.

Conscient du rôle de sensibilisation et de prévention des conflits que jouent ces personnalités, M. Yampa a exhorté l’ensemble des communautés à se mobiliser davantage autour du haut-commissaire et des corps constitués pour de meilleurs résultats.

Au terme de sa visite, le gouverneur s’est dit très satisfait de l’accueil et surtout de la mobilisation, tout en demandant à chacun de se mobiliser autour du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et de l’accompagner dans ses actions pour le retour à la paix au Burkina Faso.

En rappel, cette première sortie de l’autorité régionale intervient deux mois après sa prise de fonction.

Agence d’information du Burkina

