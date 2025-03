CYCLISME-BFA-SPORT-FBC-MINES-ESSAKANE

Rachid Bouda remporte la 2e édition de « La pédale de la résilience et de la paix »

Ouagadougou, 9 mars 2025 (AIB) – Le coureur de l’Association des jeunes cyclistes de Koudougou (AJCK) Rachid Bouda a remporté au sprint dimanche sur l’Avenue Thomas Sankara, la 2e édition de « La pédale de la résilience de la paix » de la société minière Iamgold Essakane, a constaté l’AIB.

Rachid Bouda a bouclé les 121,820km en 2h56mn17s, soit une vitesse moyenne de 41,462km/h. Bouda a déposé le sprinteur de l’US Forces armées Arnaud Guiguemdé qui était à ses trousses pour remporter la course.

Les coureurs devaient parcourir Ouaga-Ziniaré en aller-retour soit 70,62km avant d’assurer le spectacle sur l’Avenue Thomas Sankara dans un critérium de 5,100km à parcourir 10 fois. Sur les 82 coureurs au départ, 41 ont abandonné dès que le peloton est revenu à Ouagadougou pour amorcer les 10 tours de piste, tant la concurrence était rude.

A deux tours de la fin c’est Aziz Balboné (AJCK), peu inspiré, qui tente une échappée solitaire. La contre-attaque s’organise entre l’USFA et l’AS BESSEL. Balboné ne bouclera le tour en tête. Son échappée est vite annulée. Le public sorti nombreux a donc assisté à un sprint massif. Rachid Bouda aura le coup de pédale gagnant puisqu’il va franchir le premier, la ligne d’arrivée. Il succède ainsi à son coéquipier Mouni Vincent qui avait remporté le maillot jaune de la première édition.

Cette compétition a été organisée pour rendre hommage aux femmes, à la faveur du 8 mars, leur journée. Les femmes minières se sont essayées au vélo en levée de rideau avant que les habituées ne rentrent en compétition. La course s’est déroulée sur l’Avenue Thomas Sankara. Les coureuses ont parcouru 10 fois le circuit fermé de 5,100km.

C’est un trio de l’AS BESSEL qui est arrivé sur la ligne, avec en tête Adèle Guissou. Elle a profité de la double chute de Awa Bamogo (USFA) et de la panne de Lamoussa Zoungrana (AS BESSEL) pour s’offrir le trophée.

Le vainqueur chez les hommes a remporté le trophée, le maillot et la somme de 500 000FCFA, pendant que chez les dames, la première s’en est sortie avec 200 000FCFA.

La compétition a été organisée par la société minière Iamgold SA et pour le ministre de l’énergie, des mines et des carrières Yacouba Zabré Gouba qui a assisté à la course, « cet exercice va contribuer à préparer nos coureurs pour les échéances futures. Nous avons espoir que cette course perdurera et sera inscrite dans l’agenda du cyclisme burkinabè ».

Pour le directeur pays de Iamgold Essakane Tidiane Barry qui s’est réjoui de la tenue de l’événement «la course a été une réussite à tous les niveaux. Iamgold est une entreprise citoyenne et la course cycliste est un sport qui représente mieux la résilience ».

Agence d’information du Burkina

as/ata