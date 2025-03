Les communautés religieuses de Saaba célèbrent la cohésion autour d’une rupture collective de jeûne et de carême

Ouagadougou, 29 mars 2025 (AIB) – À l’initiative de la Délégation spéciale et de la jeunesse de la commune rurale de Saaba, les communautés religieuses ont participé vendredi soir à une rupture collective de jeûne et de carême pour magnifier la cohésion sociale, l’entente et l’engagement autour des premières autorités pour le retour de la paix au Burkina Faso.

En ce début de soirée du vendredi 28 mars 2025, plus de 500 adeptes des religions traditionnelle, musulmane, catholique et évangélique se sont retrouvés sur le terrain communal de Saaba pour rompre ensemble le jeûne et le carême.

L’initiative émane de la Délégation spéciale et de la jeunesse de Saaba, soutenue par des partenaires et des bonnes volontés.



La cérémonie a débuté à 17 h par un chemin de croix organisé par la communauté catholique, suivi, quelques temps plus tard, par la prière de Maghrib, officiée par la communauté musulmane.

Après ces rites religieux, tous les participants se sont regroupés, sans distinction de religions, autour de tables de dix personnes pour manger et boire en toute convivialité.

Le représentant de Naaba Koanga, chef de Saaba, a salué l’initiative et exhorté les populations à rester unies et solidaires derrière les autorités.

Pour le président de la communauté musulmane, El Hadj Rasmané Nikiema, cette rencontre vise à cultiver le « bon vivre ensemble » et la cohésion sociale pour un retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso.

Le représentant du Curé de la Paroisse Saint André de Saaba, Abbé Jean-Paul Bambara, a indiqué que tous sont enfants de Dieu malgré la différence de religion. Selon lui, c’est dans l’union et la fraternité que les fils et filles de Saaba pourront construire leur commune et le Burkina Faso.

Le Pasteur Claude Kaboré, membre du bureau régional de l’Église des Assemblées de Dieu de Saaba, a précisé que dans sa communauté religieuse, le choix de la période et de la durée du jeûne est laissé à l’initiative de chaque fidèle.

Il a ajouté avoir fait le déplacement aux côtés des jeunes musulmans et catholiques pendant cette période de jeûne et de carême pour montrer qu’il est important de se considérer, de s’aimer et de s’unir pour barrer la route à l’ennemi qui veut diviser.

Le Président de la Délégation spéciale de Saaba, Adolphe Athanase Thiombiano, a remercié toutes les délégations présentes et toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la réussite de la cérémonie.

Il a exhorté l’assistance à continuer à cultiver les valeurs d’acceptation mutuelle, de paix, de cohésion sociale et de fraternité.

Le Président du comité d’organisation, Pascal Simporé, s’est dit comblé par la réussite de l’événement et a invité l’ensemble des fils et filles de Saaba à rester mobilisés pour toute initiative de paix et de développement.

La cérémonie s’est achevée par une projection cinématographique initiée par le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Le film porte sur la vie et l’œuvre du Capitaine Thomas Sankara, afin d’inculquer à la jeunesse les valeurs de patriotisme et d’engagement pour son pays.