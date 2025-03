FOOT-BFA-SPORT-FBF-BILAN-SEMESTRE

Présidence de la FBF : gestion satisfaisante d’Oumarou Sawadogo en six mois

Ouagadougou, 29 mars 2025 (AIB) – Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF) Oumarou Sawadogo a présenté vendredi à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse, le bilan semestriel de sa gestion qu’il juge satisfaisant depuis qu’il est à la tête de l’instance dirigeante du football burkinabè, a constaté l’AIB.

Lors de sa tournée de campagne pour son élection à la tête de la présidence de la Fédération burkinabè de football, Oumarou Sawadogo avait décliné un programme dénommé FREE FOOT pour une gouvernance saine et d’innovations structurantes portées par un management rigoureux et équitable.

Après son installation le 10 septembre 2024, le président Sawadogo a fait une halte pour mesurer ses performances après 4 mois de gestion, tirer les enseignements et présenter les perspectives. « Nous avons concentré nos efforts sur les quatre axes du programme FREE FOOT qui ont été développés durant ma campagne : l’amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités des acteurs, le développement et l’entretien des infrastructures, ainsi que la mobilisation et la bonne gestion des ressources financières », a expliqué le président de la FBF.

Sur la question de l’amélioration de la gouvernance, des réformes cruciales ont été opérées, deux audits ont été commandités et effectués par la FBF et la FIFA dont les résultats sont attendus dans les prochains jours. Des sessions de formation de présidents, de Secrétaires généraux et de responsables financiers de Ligues et clubs en gestion administrative et financière ont été organisées à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou.

« Désormais, les paiements des subventions se font sur la base de contrats dûment signés entre la FBF et les clubs bénéficiaires. Les contrats viennent d’être signés et la 2e tranche de la subvention sera bientôt payée. Avec notre ministère de tutelle, nous tenons des réunions paritaires pour l’organisation de certaines activités. Cette conférence de presse pour les six mois de gestion entre dans le cadre du devoir de redevabilité qui est l’un des fondements de notre gouvernance », a fait savoir le président de la FBF.

Le renforcement des capacités des acteurs, priorité de la FBF

Le président Sawadogo a mentionné que « le renforcement des capacités des acteurs du football burkinabè reste l’une de nos priorités majeures. Ce n’est qu’avec des compétences accrues et une gestion professionnelle que nous pourrons espérer élever le niveau de notre football. Nous avons lancé des programmes de formation pour entraîneurs, arbitres, médecins, communicateurs, protocoles ainsi que pour les administrateurs des clubs, des ligues et bien d’autres structures. Nous avons mis en place une Commission ad ’hoc pour l’élaboration d’un plan stratégique 2024-2028 ».

Dans cette dynamique, la faîtière du football burkinabè a établi un partenariat avec des institutions internationales et des experts du football pour offrir des formations de qualité. Tous les championnats (féminin, masculins de toutes catégories) ont été lancés.

En termes de résultats des Etalons, les U17 ont remporté le tournoi de l’UFOA-B et sont actuellement au Maroc pour prendre part à la CAN de leur catégorie. Les seniors se sont qualifiés pour la CAN de leur catégorie et les locaux également qualifiés sans perdre de vue les Etalons dames qui sont sur la bonne voie pour se qualifier pour leur CAN.

La mobilisation et la bonne gestion des ressources financières « reste un défi majeur pour toute organisation. Nous avons redoublé d’efforts pour diversifier nos sources de financement, en cherchant à multiplier les partenariats avec les entreprises privées, les sponsors et les institutions publiques sur les compétitions nationales et internationales », a fait savoir le président Sawadogo.

Pour les perspectives pour l’année 2025 la FBF a entreprendra des travaux d’électrification de terrains incessamment, le plan stratégique 2024-2028 élaboré par la Commission Ad’ hoc sera adopté en fin avril prochain, les équipes participeront aux compétitions sous régionales, continentales et internationales (UFOA-B, CAN, Coupes du monde, etc.).

Le devoir de redevabilité oblige la FBF à tenir une Assemblée générale ordinaire de 2025. « En six mois, nous avons posé des bases solides du redressement et du développement du football burkinabè. Toutefois, beaucoup reste à faire. Nous avons bien conscience que les défis sont nombreux et complexes, mais avec l’engagement et le soutien de tous les acteurs du football, nous sommes convaincus que nous allons franchir les étapes nécessaires pour hisser le football burkinabè au sommet », a conclu le président de la FBF.

