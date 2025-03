FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-CAF-CAN2025

Préparatifs CAN U17 : le Maroc bat le Burkina Faso par 1 but à 0

Ouagadougou, 20 mars 2025 (AIB) – Les Lionceaux de l’Atlas marocains (U17) ont battu mercredi soir au Complexe Mohamed VI de Casablanca (Maroc), leurs homologues les Etalons cadets du Burkina Faso par le score étriqué de 1 but à 0, comptant pour les préparatifs de la CAN de leur catégorie prévue pour se dérouler du 30 mars au 19 avril dans le royaume chérifien.

Après une première période équilibrée, le Maroc a eu le gain du match en seconde période du jeu. Ce mini tournoi se dispute entre le Burkina Faso, le Maroc, l’Angola et la Zambie dans le cadre des préparatifs de la CAN U17, Maroc 2025.

Le Burkina Faso dans cette CAN est logé dans la poule B avec le Cameroun, l’Egypte et l’Afrique du sud. La CAN U17 se déroule au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025.

Agence d’information du Burkina

as/ata