PREMIER MINISTRE JEAN EMMANUEL OUEDRAOGO : LE CHOIX DE LA JEUNESSE ET DE LA PERFORMANCE

Ouagadougou, 8 dec. 2024(AIB)-Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré a placé sa confiance à son Ministre d’Etat, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, pour conduire l’action du Gouvernement du Burkina Faso ce samedi 07 décembre 2024. Surprise générale pour certains, mais pour les observateurs avisés cette nomination faisait partie des pronostics émis sur l’homme providentiel qui pourrait succéder à Me Apollinaire Kyélem de Tambèla relevé de ses fonctions la veille. Cela, au regard de l’engagement du nouveau Premier Ministre, de ses performances et de son charisme .

L’homme a pris des galons depuis son arrivée dans le gouvernement le 27 octobre 2022, en tant que Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

En effet, en seulement deux ans dans ce département ministériel, Monsieur Jean Emmanuel Ouédraogo a donné une nouvelle dimension à la Communication et à la Culture en mettant la communication gouvernementale au cœur de la lutte contre le terrorisme avec comme sous- bassement le patrimoine culturel.

Il a donné le ton, à sa prise des charges, en exhortant ses collaborateurs à un dépassement de soi et surtout au patriotisme.

«La nation nous appelle tous et nous devons répondre », avait-il insisté.

Le Ministre Ouédraogo s’est impliqué personnellement dans la guerre communicationnelle.

Son leadership a permis de démonter les mensonges et manipulations de certains médias occidentaux. L’on a encore en mémoire le matraquage médiatique orchestré par ces derniers annonçant le Président Traoré pour blessé et en fuite au mois de juin 2024 ainsi que les mutineries imaginaires dont ils ont fait cas.

Une seule sortie du Chef de l’Etat, notamment pour un don de sang et une visite à la Radio-télévision du Burkina (RTB) a suffi à faire tomber les masques et à montrer les vraies intensions des uns et des autres. Que dire des informations du front suivies avec beaucoup d’intérêt par les Burkinabè ?

Les images de combats et d’offensives pour la reconquête du territoire national ont permis à nombre d’entre eux de découvrir les réalités du front et surtout les sacrifices des soldats et des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP).

Ceux-ci n’ont jamais été aussi bien valorisés et honorés que sous la Transition. Les messages de galvanisation, les témoignages, les appels à la paix sont suivis avec émotion et compassion.

La fierté nationale et le patriotisme sont des valeurs désormais partagées, en tout cas pour les Burkinabè soucieux du devenir de leur pays.

Le mois du Patrimoine a d’ailleurs été institué pour appeler au retour aux sources et aux valeurs culturelles de référence. L’arme culturelle fait partie intégrante de la stratégie de guerre. Les rendez-vous culturels (SNC, FESPACO, SITHO, etc.) et informationnelles (UACO, GALIAN, etc.) ont été respectés car la lutte se mène sur tous les fronts.

L’on ne saurait occulter la décision courageuse de suspension de Radio France internationale accueillie avec beaucoup de ferveur par les Burkinabè et la réponse tonitruante que M Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO a donnée au Président Emmanuel Macron, à propos du départ annoncé de l’armée française du Burkina Faso, en janvier 2023.

« Il n’y a pas autre clarification à faire. Au stade actuel, nous ne voyons pas comment faire plus clair », avait-il dit sans détour.

Journaliste de profession et de carrière, il faut dire que le nouveau Premier Ministre a assuré de main de maître le rôle de Porte-parole du Gouvernement. Normal dirait-on pour ce communicateur chevronné, deux fois major de sa promotion en 2007 pour le cycle B et en 2015 pour le cycle A de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) et titulaire d’un Master en Médiation et management des conflits, obtenu en 2022 au département de Philosophie de l’Université Joseph KI-ZERBO et par ailleurs titulaire d’une Licence en Sociologie rurale et sociologie du développement.

Devrait-on en attendre moins de lui pour qui l’excellence et la performance sont des boussoles.

Pour le moins qu’on puisse dire, sa profession l’y aura aidé. Après avoir été journaliste, présentateur et occupé les postes de Rédacteur en chef et de directeur de la télévision nationale du Burkina, la communication n’a aucun secret pour lui.

Ces émissions à succès : « Techno Inno », « Zoommine » « Vision environnement » « Priorité environnement » « Sur la brèche » lui ont permis de renforcer ses connaissances sur l’environnement économique et politique du pays.

Son élévation au rang de ministre d’Etat à la faveur du remaniement ministériel du 17 décembre 2023 témoignait du poids qu’il occupait au sein du gouvernement et de la confiance dont il bénéficiait auprès du Président.

Il n’est pas besoin d’avoir les cheveux gris pour être une éminence grise ou apporter une contribution significative au développement de son pays.

Cette nomination au poste de Premier Ministre, à 42 ans, de Monsieur Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO conforte l’idée que le Chef de l’Etat est engagé avec la jeunesse dans sa mission de reconquête du territoire et de pacification du pays.

Cela n’est-il pas de bonne guerre pour cette Jeunesse qui constitue le premier rempart du Président Ibrahim TRAORE depuis son accession au pouvoir et qui se reconnait en lui ?

Monsieur le Premier Ministre n’a donc d’autre choix que de réussir cette mission. Le gouvernement de combat dans lequel il s’est pleinement investi a remporté certes de nombreuses victoires mais à présent, la victoire finale incombe au nouveau gouvernement qu’il est appelé à conduire .

Bonne chance M. le Premier Ministre ! Que Dieu et les mânes des ancêtres vous accompagnent.

Agence d’Information du Burkina