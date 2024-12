Burkina-FOARD-Décoration-Ambassadeurs-Paix

Burkina : Plus de 200 ambassadeurs de la paix du Burkina et de la sous-région décorés par la FOARD

Ouagadougou, 7 déc. 2024 (AIB) – La Fédération ouest africaine pour la réconciliation et le développement (FOARD) a décoré samedi à Ouagadougou, plus de 200 ambassadeurs, issus de toutes les couches socio-professionnelles du Burkina et de la sous-région, chargés de promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina et dans la sous-région.

Pour le secrétaire général de la Fédération ouest africaine pour la réconciliation et le développement (FOARD), Seydou Timité, ces personnalités ont été choisies sur la base de leur engagement dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans leur communauté. De son avis, ces leaders seront des points focaux de l’organisation dans leurs communautés respectives, pour la mise en œuvre de ses activités.Pour le coordonnateur général de la Fédération ouest africaine pour la réconciliation et le développement (FOARD) au Burkina, Yaméogo B. Camille, ces distinctions visent à encourager ces récipiendaires à continuer apporter leur contribution pour la promotion de la paix au Burkina.

Pour lui, dans ce sens, son organisation a mis en place des bureaux dans chaque démembrement chargés de travailler pour la cohésion sociale. « Nous avons mis en place un vaste programme notamment des théâtres foras en vue de sensibiliser la population à la paix et la cohésion sociale. Nous entendons emboiter les pas des plus hautes autorités du pays pour unir la population », a-t-il ajouté.

La représentante pays de la FOARD, Marie Joëlle Astrid Ouiya, également décorée, a déjà marqué sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs de l’ONG.« Avec le soutien de mes collaborateurs, je promets de réussir la mission qui m’a été confiée », a-t-elle dit.

Selon elle, cette mission se décline, entre autres, à la sensibilisation, la promotion de la cohésion sociale et la formations sur le développement. Aussi, a-t-elle invité tout le monde à l’union car l’union fait la force. « Sans union on ne pourra pas y arriver. La main dans la main, nous bâtirons un Faso émergent, dynamique où il fait bon de vivre », a exhorté Mme Ouiya.

La chargée de mission au ministère de la sécurité, Irène Coulibaly, a félicité la FOARD pour le travail abattu sur le terrain, utile dans le contexte que traverse le pays. « Nous saluons et encourageons cette reconnaissance des efforts de tout ceux qui travaillent dans le domaine de la cohésion sociale.

J’adresse également mes vives félicitations à tous ceux qui travaillent nuits et jours pour le retour de la paix dans notre pays », a-t-elle dit. Elle a également exhorté l’ensemble des Burkinabè à travailler pour bâtir le pays et à s’investir dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale.« Je promets d’accompagner l’association à atteindre ses objectifs, en continuant à œuvrer pour la paix car c’est la base de tout développement », a promis la présidente de l’association Wend pasgnadé, Haoua Bikienga/Yamba, nommée ambassadrice.

Au total, plus de 200 leaders communautaires notamment des chefs traditionnels, des présidents d’associations et ONG, ont reçu des distinctions pour leur contribution à la promotion de la paix et de la cohésion sociale.La Fédération Ouest africaine pour la réconciliation et le développement (FOARD), est une organisation internationale. Son bureau est composé des différents représentants des pays de l’Afrique.

Elle se fixe pour objectif principal la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers des sensibilisations contre l’incivisme et promotion des activités de développement.

Elle est aux côtés des gouvernements en collaboration avec les ambassades des pays de l’Afrique pour contribuer à la lutte contre l’incivisme et l’insécurité à l’intérieur et entre les pays.Elle entend également œuvrer pour la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens dans les régions frontalières, la sensibilisation sur la bonne organisation, la cohésion sociale des communautés de base, l’amélioration des conditions de vie.

Elle est présente dans cinq villes du Burkina à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya et Kaya. Pour la présente cérémonie de décoration les lauréats sont venus de la Cote d’Ivoire, le Togo, le Benin, le Mali, le Niger et le Nigeria, la Guinée Bissau.

Agence d’information du Burkina