« Pour atteindre le président Ibrahim Traoré, il faut d’abord marcher sur le peuple burkinabè », prévient la Veille citoyenne

Ouagadougou, 27 avril 2025 (AIB)- La Veille citoyenne a exhorté les Burkinabè à sortir massivement le 30 avril 2025 à la Place de la Révolution pour soutenir le Capitaine Ibrahim Traoré et montrer aux impérialistes et à leurs alliés que le Burkina Faso est un État souverain et non un État vassal.

« Le 30 avril 2025, nous allons montrer aux yeux du monde entier que le Burkina Faso n’est plus un État vassal, mais un État qui décide en toute souveraineté de ce qui est bien pour ses populations », a indiqué le porte-parole de la Coordination nationale de la Veille citoyenne (CNAVC), Ghislain Dabiré, dans un entretien accordé à l’AIB.

M. Dabiré faisait allusion à la grande marche que sa structure organise le 30 avril 2025 à la Place de la Révolution de Ouagadougou pour soutenir le président Ibrahim Traoré et son gouvernement.

Ghislain Dabiré a qualifié les analyses mensongères du général Longley sur la gouvernance au Burkina Faso d’ingérence dans les affaires internes d’un pays, en violation du droit international.

« Nous sommes un État souverain dans toutes les sphères. Tout ce que le président Ibrahim Traoré décide relève de la volonté du peuple burkinabè », a-t-il déclaré.

« Les menaces ne passent plus. Pour atteindre le président Ibrahim Traoré, il faut d’abord marcher sur le peuple burkinabè », a prévenu M. Dabiré.

Il a mis en garde tout pays qui servirait de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso ou un pays membre de l’AES.

« Toute nation africaine qui se sentira en mesure de servir de bastion pour déstabiliser un État de l’AES échouera et répondra devant l’histoire », a-t-il martelé.

Par ailleurs, le porte-parole de la Veille citoyenne a salué la forte mobilisation de la jeunesse africaine et des Afro-Américains pour soutenir le combat panafricain du président Ibrahim Traoré.

Leurs soutiens prouvent, selon lui, que les pillages et les manipulations ne passeront plus et que les Noirs ont désormais leur destin en main.

Agence d’information du Burkina