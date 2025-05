RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE – BURKINA – PÉKIN – COOPÉRATION MÉDIAS

Pékin : l’ambassadeur Daouda Bitié réaffirme son soutien aux acteurs des médias burkinabè

Pékin, 24 mai 2025(AIB)-L’ ambassadeur du Burkina Faso en République populaire de Chine, Son Excellence Daouda Bitié, a reçu, samedi à Pékin, une délégation de promoteurs et responsables de médias burkinabè en formation dans la capitale chinoise. A cette occasion, il a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives du secteur de la communication et de la culture dans le cadre de la coopération sino-burkinabè.

Conduite par le Chargé de mission du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pascal Yemboini Thiombiano, la délégation composée de treize personnes regroupait des responsables d’agence de presse, de médias audiovisuels et en ligne, de presse écrite et d’administration du cinéma.

Elle a échangé avec le diplomate sur les objectifs du séminaire, axés sur le renforcement des capacités des acteurs de la communication, le développement de partenariats internationaux en vue d’échanges de contenus et d’acquisition d’équipements et matériels techniques.

Le chef de délégation a salué l’appui constant de l’ambassade du Burkina Faso en Chine, ainsi que l’engagement personnel de l’ambassadeur Bitié dans la promotion de la coopération entre les deux pays.

Il a souligné la qualité de la diplomatie facilitant l’accès à des opportunités concrètes de formation, d’équipement et de collaboration pour les médias burkinabè.

Les membres de la délégation ont, à leur tour, exprimé leurs attentes, en évoquant notamment des défis liés aux équipements, à la visibilité internationale des contenus et productions burkinabè, ainsi qu’à l’établissement de partenariats avec les médias et associations chinois.

En réponse, l’ambassadeur Daouda Bitié a salué l’initiative des responsables de médias et a réaffirmé la disponibilité de la représentation diplomatique à les accompagner.

Il a fait part des nombreuses opportunités offertes par la coopération avec la Chine, dont le dynamisme et le modèle de développement représentent une source d’inspiration pour le Burkina Faso.

Au total, 22 responsables de médias burkinabè prennent part au séminaire international, qui se tient du 8 au 28 mai 2025 à Pékin, à l’initiative du gouvernement de la République populaire de Chine.

Agence d’Information du Burkina

SMS/ata