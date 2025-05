Tuy / Les 4e Retrouvailles des filles et fils de Fing célébrée sous le signe de la résilience

Houndé, 22 mai 2025 (AIB) – La 4e édition du festival Retrouvailles des filles et fils de Fing, dans la commune rurale de Founzan, a pris fin le samedi 17 mai 2025. La cérémonie de clôture a été présidée par la gouverneure de la région des Hauts-Bassins, représentée par le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda.

Les festivités de cette 4e édition se sont déroulées pendant trois jours (du 15 au 17 mai) autour du thème : « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso : la culture, ferment de la résilience et de la relance du développement socio-économique des villages affectés ».

Présidée par le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, représentant la gouverneure de la région des Hauts-Bassins, la cérémonie de clôture s’est tenue le samedi 17 mai 2025 dans le village de Fing.

La cérémonie a été rythmée par des prestations artistiques et culturelles mettant en valeur la richesse du patrimoine local, notamment le pougouli. Des prix ont également été remis à celles et ceux qui se sont distingués durant les festivités, ainsi que des attestations de reconnaissance à plusieurs personnalités.

Selon le promoteur du festival, Kamou Félix Malo, l’objectif est de renforcer la cohésion sociale, d’encourager l’action collective et de soutenir le développement du village et des localités voisines.

Selon lui, cette 4e édition du festival intervient après une période difficile marquée par l’insécurité dans le village, d’où sa célébration sous le signe de la résilience.

« Durant trois jours, il a été question de promouvoir notre culture, d’utiliser nos valeurs culturelles pour renforcer la résilience des populations et jeter les bases d’une relance du développement socio-économique de Fing et des villages environnants affectés par la crise sécuritaire et humanitaire », a-t-il déclaré.

Le haut-commissaire du Tuy, Issiaka Segda, a salué l’engagement du promoteur ainsi que de l’ensemble des populations qui ont contribué à la réussite de cette édition.

« Malgré les épreuves, vous avez réussi à maintenir cette tradition de rassemblement en organisant la 4e édition du festival », a-t-il déclaré.

Le chargé de mission Nestor Kahoun, représentant le ministre en charge de la Culture, parrain de l’événement, a réaffirmé l’engagement de son département à soutenir toute initiative culturelle contribuant au développement.

Pour rappel, lors de cette 4e édition des Retrouvailles des filles et fils de Fing, plusieurs activités ont été organisées, notamment des campagnes de sensibilisation, un cross populaire, une course cycliste féminine, une compétition de tir à l’arc, des soirées de danses traditionnelles, un tournoi de football, une exposition-vente de produits locaux, etc.

Agence d’information du Burkina

BEB/ata