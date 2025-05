Burkina/Trafic : Trois personnes interpellées à Koudougou pour vente de boissons frelatées

Koudougou, 24 mai 2025 (AIB) – La Brigade Territoriale de Gendarmerie de Koudougou a démantelé un réseau de trafic de boissons alcoolisées impropres à la consommation, grâce à une collaboration étroite avec la population. Trois individus ont été interpellés et une importante quantité de produits prohibés saisie.

Les arrestations sont intervenues les 23 et 24 avril 2025. Le présumé cerveau du réseau, le sieur S.T., a été appréhendé à l’aube du 23 avril, suivi de N.T. et K.J., ce dernier interpellé dans le village de Latou, à une dizaine de kilomètres de Koudougou.

Les perquisitions ont permis de saisir 253 cartons de boissons frelatées d’une valeur estimée à 3,29 millions de F CFA, ainsi que 25 cartouches de cigarettes de contrebande.

Les mis en cause ont été déférés le 28 avril devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Koudougou.

La Gendarmerie nationale appelle les citoyens à la vigilance et à signaler toute activité suspecte aux numéros d’urgence 1010, 16 et 17, dans l’objectif de préserver la santé publique et la sécurité nationale.

Agence d’Information du Burkina