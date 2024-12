Burkina-Passoré-HautCommissariat-Vœux

Passoré/Vœux de Nouvel An : Le haut-commissaire appelle à la sobriété, à la prière et à la solidarité

Yako, 26 décembre 2024 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré, a invité ses concitoyens à célébrer les fêtes de fin d’année dans la sobriété, la prière et la solidarité, tout en incluant les personnes déplacées internes (PDI).

À l’approche de l’année 2025, Daouda Sangaré a présenté ses vœux de santé, de longévité, de prospérité, de paix et de sécurité à toute la population de la province du Passoré, lors d’une cérémonie tenue à Yako, le mercredi 26 décembre 2024.

« À l’orée de l’année 2025, permettez-moi, avant tout propos, de traduire mes remerciements aux plus hautes autorités du pays pour leur vision éclairée de souveraineté et pour tous les efforts consentis afin que la paix et la sécurité règnent dans toutes les localités du Burkina Faso », a déclaré le haut-commissaire à l’occasion de ses vœux.

M. Sangaré a également exprimé sa profonde reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur travail remarquable, qui permet aux populations de retrouver leur quiétude et de vaquer librement à leurs occupations.

Tout en demandant à Dieu Tout-Puissant de continuer à préserver la province des exactions des forces du mal, il a exhorté ses concitoyens à célébrer les fêtes dans un esprit de sobriété, de prière et de solidarité, en associant les personnes déplacées internes.

Dans son adresse aux habitants du Passoré, le haut-commissaire a également insisté sur l’importance de rester soudés afin de relever, en 2025, les défis de la cohésion sociale et de la reconquête du territoire national.

Aux collaborateurs des collectivités, aux ONG et associations, aux autorités coutumières et religieuses, aux médias ainsi qu’à tous les fils et filles de la province, Daouda Sangaré a adressé ses félicitations et ses encouragements pour leurs contributions et leur accompagnement sans faille au développement du Passoré.

« Je souhaite que l’année 2025 apporte la santé, la longévité, la prospérité, la paix et la sécurité à toute la population de la province du Passoré et à l’ensemble du Burkina Faso », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina