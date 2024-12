Burkina-CentreOuest-Sabou-Foncier-Charte-Adoption

Sabou : Les acteurs adoptent la charte foncière communale sensible au genre

Sabou, 27 déc. 2024 (AIB)-La délégation spéciale de la commune de Sabou a organisé vendredi avec les différents acteurs, une session extraordinaire de validation de la Charte Foncière Locale sensible au genre grâce à l’accompagnement technique et financier du Projet de Sécurisation des Droits Fonciers Collectifs des Femmes (PDFCOF).

Le développement durable de la commune de Sabou dans la région du Centre-ouest passe par la gestion harmonieuse de ses terres en tenant compte de toutes les sensibilités.

C’est ainsi que les premiers responsables ont entrepris l’élaboration d’une charte foncière locale sensible au genre, grâce à l’accompagnement technique et financier du Projet de Sécurisation des Droits Fonciers Collectifs des Femmes (PDFCOF).

Pour la validation du document, la délégation spéciale de la commune de Sabou a convoqué le vendredi 27 décembre 2024, une session ordinaire.

Dans son adresse de bienvenue aux conseillers, le modérateur Abdoul Aziz Koara, par ailleurs Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Sabou, a rappelé le contexte et le processus ayant permis à la tenue de cette session.

En plus des 15 conseillers sur 18 ayant répondu présents, les services techniques décentralisés ont pris part aux échanges.

Dans sa présentation, Benjamin Yaméogo, Chargé du Suivi évaluation du PDFCOF, a précisé que la charte foncière soumise à la validation présente la particularité d’être sensible au genre.

Il a été soutenu dans sa présentation par Thérèse Dabiré, la consultante ayant conduit l’étude. Ce sont les aspirations des populations de la commune de Sabou qui ont été collectées à travers des focus group très participatifs et inclusifs, a-t-elle soutenu.

Selon Benjamin Yaméogo, la présente Charte Foncière Locale sensible au genre constitue un outil fondamental pour la gestion durable et équitable des ressources naturelles, en intégrant les valeurs de consensus, d’inclusion et de respect des pratiques coutumières locales.

Elle marque un jalon important dans la préservation des terres, forêts et ressources hydrauliques.

Les grands axes de la charte sont : La Gestion durable et inclusive des ressources naturelles, les modes d’accès à la terre à Sabou, la préservation des produits forestiers non ligneux, le Règlement des pâturages et points d’eau.

En rappel, le Projet de Sécurisation des Droits Fonciers Collectifs des Femmes (PDFCOF) est mis en œuvre au Burkina Faso depuis deux ans sous l’égide de la Plateforme des Champions des Tenures Foncière et Forestière (TENFOREST), grâce à l’accompagnement de son partenaire technique et financier The TENURE FACILITY dont le Siège se trouve en Suède.

Agence d’information du Burkina

DPT/ata