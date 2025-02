Burkina-Passoré-Montée-Couleurs

Passoré: Le haut-commissaire invite les responsables de service à l’effectivité de la montée des couleurs

Yako, 3 fév. 2025 (AIB) – Le haut- commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré a invité hier lundi, les premiers responsable de chaque structure à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre effective la traditionnelle montée des couleurs.

Cette traditionnelle montée des couleurs qui se tient chaque premier lundi du mois s’est déroulée le lundi 3 février 2025 à la compagnie de la gendarmerie nationale de Yako.

A cette occasion, le haut-commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré a exhorté les premiers responsable de chaque structure à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre effective la traditionnelle montée des couleurs.

M. Sangaré a remercié l’ensemble des corps pour la tenue de cette traditionnelle montée des couleurs.

« Les mois à venir, nous allons nous déporté vers les directions au fur et à mesure pour que cet acte patriotique soit une réalité sur toute l’étendue de la province.» a indiqué le premier responsable de la province.

La cérémonie a connu la participation de la chargée de mission de la présidence du Faso pour le compte de la région du Nord, Sanata. Ouédraogo.

Mme Ouédraogo a félicité l’ensemble des chefs de service présents et dit avoir pour mission de suivre toutes les initiatives du président sur l’éducation, la santé et le développement.

Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Yako, le lieutenant Yaméogo Gilbert a saisi l’occasion pour expliquer la population que la sous-unité n’est pas une brigade de recherche mais un peloton de sécurité et d’intervention qui a pour mission de renforcer les brigades, d’effectuer des patrouilles, d’assurer le maintien de l’ordre.

Les cinq sous-unités sont la brigade territoriale de Lato-den, de Tema-Bokin, de Grand-Samba, de Yako et le peloton de sécurité et d’intervention de la gendarmerie de Yako.

Le commandant Yaméogo a expliqué que la sous-unité est peu connue et n’est pas en contact direct avec la population. Selon lui, une nouvelle réforme a vu le jour et définit les zones de compétences et de responsabilités entre la police et la gendarmerie.

Il a précisé que les communes urbaines sont sous la responsabilité de la police et les communes sous la responsabilité de gendarmerie en notant que cette première phase d’expérimentation a commencé cette année qui a pour but de mettre fin au doublon force.

« La deuxième phase sera mise en œuvre l’année prochaine qui va concerner le redéploiement des agents », a-t-il soutenu.

Il convient de noter que la prochaine montée des couleurs se déroulera dans la commune de La- de Lato-den.

Agence d’information du Burkina

EZS/NO/AS

