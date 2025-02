Burkina-Passoré-Amicale-Installation-Bureau

Passoré : L’Amicale des directeurs et chefs de service demande l’engagement de ses membres

Yako, 13 fév. 2025 (AIB)- Le nouveau bureau de l’Amicale des directeurs et chefs de service du Passoré (ADCS) a été renouvelé le mardi 11 février 2025 à Yako, lors d’une assemblée générale ordinaire. Ce bureau de 6 personnes dont 3 membres titulaires et 3 suppléants sollicite le soutien de ses membres pour la réussite des objectifs assignés

La Secrétaire générale de la province du Passoré (SGP), Noëlie Béréhoumdougou/Kaboré a présidé le mardi 11 février 2025 à Yako, l’assemblée générale(AG) ordinaire de l’Amicale des directeurs et chefs de service(ADCS) du Passoré.

L’amicale a pour but d’entretenir des liens de solidarité et d’entraide entre les directeurs et chefs de service du Passoré, à travers des actions de soutien moral et financier.

Ce nouveau bureau est composé d’un secrétaire général, d’un trésorier et d’un responsable à l’organisation et à l’information.

Le poste de secrétaire général élu pour un mandat d’un an est occupé par le directeur provincial en charge de la culture du Passoré, Koala Gombila.

Le nouveau SG Gombila Koala, dit placer son mandat sur la confiance des membres pour bien conduire l’amicale.

« Nous allons demander l’accompagnement de tous pour réussir notre mission » a-t-il exhorté.

Cette AG a été une occasion pour les membres d’amender le règlement intérieur et d’apporter quelques modifications, à savoir l’élargissement du domaine d’intervention de l’amicale qui prend désormais en compte les 9 communes de la province.

L’autre innovation majeure du nouveau règlement intérieur est la prise en compte de certaines personnalités du secteur public et privé, en vue d’augmenter les membres de l’ADCS du Passoré.

La SGP, Noëlie Béréhoumdougou/Kabore a salué la tenue de cette AG et a souhaité un plein succès à l’amicale.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA