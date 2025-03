Burkina-Ouahigouya-Mairie-Occupation-Espace-Public-Sensibilisation

Ouahigouya/Occupation du domaine public : la Délégation spéciale Communale sensibilise

Ouahigouya 11 mars 2025 (AIB)- Le Préfet Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouahigouya Amos Lankoandé a organisé mardi dans la salle des fêtes de la mairie, une rencontre d’échange et de sensibilisation au profit des acteurs des 15 secteurs de la ville occupants le domaine public de la cité de Naaba Kango, a constaté l’AIB.

Commerçants des marchés et yaars, membres des OSC, citoyens occupants l’espace public, forces de sécurité, responsables des services techniques de la marie, du cadastre, du domaine, de l’urbanisme et des leaders d’opinion ont répondu à l’appel du PDS de Ouahigouya. Cette séance d’échange et de sensibilisation voulu par la délégation spéciale de Ouahigouya s’inscrit dans le cadre de l’occupation de l’espace public par les citoyens.

Le constat dans la cité de Naaba Kango n’est pas reluisant, c’est pourquoi la municipalité a voulu poursuivre la sensibilisation en expliquant aux populations, le cadre législatif et règlementaire sur l’occupation du domaine public.

Au cours de la rencontre, un rappel des différents communiqués du département de l’administration territoriale et des délibérations de la municipalité ont servi de tremplin aux services techniques de faire l’état des lieux de l’occupation de l’espace public, d’évoquer les difficultés et d’envisager des perspectives pour un assainissement dans le respect de la règlementation en vigueur.

Les services techniques municipaux ont fait au cours de la rencontre, une proposition de schéma pour la délivrance des différentes autorisations obligatoires pour jouir de l’espace public. L’autorité communale au cours des échanges, a indiqué la mise en place d’une commission ad ’hoc de facilitation de l’opération, l’élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre de la stratégie de délivrance des autorisations avec des activités comme l’implantation d’un guichet unique par secteur et procéder à l’allègement des modalités de payement.

En rappel, une étude récemment diligentée par la mairie, fait ressortir 11416 occupants de l’espace public communal dont 11.384 n’ont pas d’autorisation pour occuper l’espace ce qui donne un montant de 452.316.800FCFA de manque à gagner en recette fiscale au profit de la collectivité.

Agence d’information du Burkina

