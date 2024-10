Ouagadougou: La police municipale ferme un bar qui vendait des boissons frelatées à des élèves

Ouagadougou, 22 oct. 2024(AIB)-La police municipale de Ouagadougou a fermé mardi au quartier Cissin, un bar qui vendait des boissons frelatées à des élèves âgés de 12 à 18 ans, pendant les heures de cours.

Agence d’information du Burkina

LUTTE CONTRE L’INCIVISME EN MILIEU SCOLAIRE.

Sur dénonciation des populations riveraines du quartier cissin dans l’arrondissement n°06, la Direction de la Sécurité Publique (DSP) a effectué une opération de déguerpissement et de saisie de boissons frelatées ce Mardi 22 Octobre 2024.

En effet, des élèves dont l’âge est compris entre 12 et 18 ans, s’adonnaient à la consommation de boissons frelatées dans un lieu de vente à des heures de cours.

La Police Municipale a procédé à la fermeture dudit lieu et procédé à la saisie des boissons et du matériel.

Quant aux engins des fautifs,ils ont été conduits en fourrière.

La Police Municipale salue la collaboration de la population et invite à toujours dénoncer les comportements inciviques mettant en péril la jeunesse scolaire.

Direction Générale de la Police Municipale/Service de l’Information et de la Communication.

N° vert : 80 00 11 03

N° WhatsApp : 70 00 83 41