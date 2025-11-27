Orodara en deuil : L’imam Sékou Sangaré s’est éteint à 77 ans

Orodara, 26 nov. 2025 (AIB)-L’imam de la grande mosquée de Orodara El Hadj Sékou Sangaré a tiré sa révérence le mercredi 26 novembre 2025 des suites de maladie.

La cité du Verger est en deuil suite au décès de l’Imam de la grande mosquée, El Hadj Sékou Sangaré, survenu ce mercredi 26 novembre 2025 aux environs de 11 heures à son domicile, des suites de maladie.

Âgé de 77 ans, le guide religieux laisse derrière lui, une communauté profondément éprouvée.

Respecté pour son engagement et sa sagesse, El Hadj Sékou Sangaré était une référence pour de nombreux fidèles, aujourd’hui inconsolables face à cette perte.

La cérémonie d’inhumation aura lieu le jeudi 27 novembre 2025 dans l’après-midi, à son domicile, où parents, proches et fidèles se rassembleront pour lui rendre un dernier hommage.

