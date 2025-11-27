Burkina-Nayala-Journée-Femmes-Rurales-Commémoration

Nayala: Les femmes rurales célèbrent leur journée à Toma sous le signe de la souveraineté alimentaire

Toma, 22 nov. 2025 (AIB)-Les femmes rurales de la province du Nayala ont célébré ce samedi à Toma, la double commémoration de la Journée internationale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l’alimentation, sous le thème de l’autonomisation féminine, de la justice réparatrice et de la souveraineté alimentaire.

La cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations paysannes de la province.

Ouvrant la séance, le chef de terre de Toma, M. Propre Toé, a souhaité la bienvenue aux participants et a rendu hommage aux anciens responsables décédés de la Fédération Bemba Laa Tan. Il a exhorté les femmes du Nayala à « relever le défi qui leur est lancé » et a appelé les autorités à multiplier les projets en leur faveur.

Le président de la Fédération des sociétés coopératives Bemba Laa Tan du Nayala, Thierry Oscar Ky, a salué la mobilisation et rappelé l’importance incontournable de la femme dans toute stratégie de développement. Selon lui, « aucune décision durable ne peut être prise aujourd’hui sans la femme ».

Prenant la parole, la présidente du mouvement panafricain « Nous sommes la solution », a rappelé la nature et l’histoire de ce mouvement présent dans huit pays d’Afrique de l’Ouest. Elle a déploré le fait que malgré leur rôle crucial dans la production agricole et la conservation des semences, les femmes rurales restent « les dernières à accéder à la terre, au financement et à la formation adaptée ». Elle a plaidé pour « un investissement stratégique » en leur faveur.

La marraine de l’événement, Ouléné/Paré Pascaline, a salué l’honneur fait à la province d’accueillir pour la première fois une telle manifestation nationale. Elle a rendu hommage au courage et au rôle vital des femmes rurales, premières productrices de nourriture et garantes de la résilience communautaire. Elle a pris l’engagement personnel « de porter leurs préoccupations et d’amplifier leur voix ». La marraine a également relayé le besoin exprimé par les femmes en équipements agricoles, notamment en tracteurs.

Plusieurs communications techniques ont ensuite été délivrées, portant sur :

l’agroécologie et la résilience climatique, l’autonomisation des productrices rurales, la souveraineté alimentaire par les systèmes alimentaires endogènes.

Présentant l’historique de la Fédération Bemba Laa Tan, Boleané Edmond a retracé son évolution depuis sa création en 1993 et a rappelé ses objectifs de défense des intérêts des producteurs et de renforcement des capacités organisationnelles. La fédération compte aujourd’hui huit unions membres et dispose d’un siège équipé à Toma, ayant bénéficié de multiples appuis techniques et financiers.

Clôturant la cérémonie, le Haut-commissaire de la province du Nayala s’est dit reconnaissant de la forte mobilisation citoyenne. Il a assuré que l’administration territoriale s’engage à renforcer l’appui aux initiatives féminines en matière d’agroécologie, de transformation alimentaire et d’autonomisation économique. Selon lui, « le Burkina Faso ne peut pas se relever sans la moitié du ciel ».

La célébration s’est poursuivie avec la visite des stands d’exposition, la présentation des champs-écoles féminins et la dégustation de mets locaux.

Agence d’information du Burkina

KTA/yos