Houet : Lancement d’une vaste opération de désensablement des voies

Bobo-Dioulasso, 23 nov. 2025 (AIB) – Le Président de la Délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso, Laurent K. Kontogom, a procédé, le dimanche 23 novembre 2025, au lancement d’une vaste opération de désensablement des principales voies de la ville. Le top départ officiel est intervenu sur la RN10, axe Bobo–Dédougou.

Selon le PDS, au sortir de la saison des pluies, il était impératif de débarrasser les routes du sable accumulé afin d’assurer une circulation plus fluide et sécurisée, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année, période marquée par une mobilité accrue.

« Comme vous le voyez, nous sortons de la saison des pluies avec l’eau fluviale qui a transporté terre et sable sur notre réseau bitumé. Ces dépôts réduisent l’emprise de la voie, créent des soucis de sécurité, nuisent à l’esthétique et, lorsqu’ils sont mouillés, dégradent le bitume. Pour préparer la ville aux fêtes, nous lançons le désensablement dans tous les arrondissements. Je félicite nos braves dames de la Brigade verte pour leur travail remarquable », a-t-il déclaré.

Dans les zones fortement ensablées, la mairie a mobilisé pelles chargeuses et bennes pour l’enlèvement mécanique du sable, tandis que les femmes de la Brigade verte ont assuré le balayage manuel dans d’autres secteurs afin de renforcer l’efficacité globale de l’opération.

Le Président de la Délégation spéciale a indiqué que cette action demeure une mesure conservatoire. À long terme, les ouvrages prévus dans le cadre du Projet de Mobilité et de Développement Urbain des Villes Secondaires (PMDUVS), notamment les canaux d’évacuation, devraient apporter une solution durable au phénomène d’ensablement.

Les travaux ont concerné plusieurs axes :

– Avenue de l’Insurrection : 1 610 m (Arr. 5)

– RN9, route de Ségou : 4 000 m (Arr. 2 et 7)

– RN10, route de Dédougou : 2 000 m (Arr. 2 et 3)

– Route de l’INSSA : 4 278 m (Arr. 7)

– Avenue Philippe Zinda Kaboré : 2 136 m (Arr. 1)

– Rue Sib Sié Bernard : 1 422 m (Arr. 3 et 4)

– Route régionale n°18 : 2 546 m (Arr. 7)

– Avenue Nelson Mandela : 2 124 m (Arr. 4)

Les accotements pavés ont également été traités.

L’opération a été menée simultanément dans tous les arrondissements. Le PDS Laurent K. Kontogom a effectué une tournée sur plusieurs sites pour constater l’effectivité et la bonne exécution des travaux.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata