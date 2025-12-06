Noumbiel/Projet PRECEL : 100 bénéficiaires reçoivent 364 animaux et 108 volailles

Batié, 05 déc. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Résilience et de Compétitivité en élevage(PRECEL), 100 personnes ont reçu jeudi de kits d’élevage composés de caprins, ovins, porcins, de volailles, d’aliments pour bétails et de produits vétérinaires, pour renforcer ou débuter des projets.

100 personnes issues des couches vulnérables principalement les PDI, les personnes vivant avec un handicap, les femmes et également les jeunes en situation économique difficile, sont les bénéficiaires idenfies pour le don.

Chaque bénéficiaire d’animaux a obtenu au moins quatre sacs d’aliments. Ceux qui ont reçu de la volaille ont également eu six sacs d’aliments, des accessoires et des produits vétérinaires.

L’objectif global de ce appuie est de contribuer à renforcer la résilience, à élargir l’accès aux actifs productifs et à créer des emplois et des revenus au profit des ménages/personnes vulnérables bénéficiaires.

Le directeur provincial en charge de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Noumbiel, Yacouba Ouattara, a encouragé les bénéficiaires à bien utiliser les animaux reçus, afin que les investissements consentis par l’État à travers le PRECEL profitent réellement aux ménages et à la communauté.

Il a assuré que des mesures de suivi et d’accompagnement sont déjà prévues pour permettre aux bénéficiaires de tirer le meilleur profit des kits.

Le Haut commissaire de la province, Drissa Hema, a donné des conseils et a exhorté les bénéficiaires prendre bien soin de ces kits.

«Vous êtes les heureux bénéficiaires et c’est sûr que beaucoup aimeraient aujourd’hui être à votre place», a lancé pour sa part le Haut commissaire de la province du noumbiel, Drissa Hema.

Agence d’information du Burkina

