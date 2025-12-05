BURKINA-LERABA-INSTANCE STATUTAIRE-ACTEURS-CONCERTATION

Léraba/Cadre de concertation provinciale : Les acteurs de développement se concertent pour le développement de la province

Sindou, 04 déc. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a présidé, le jeudi 04 décembre 2025 à Sindou, la 1ère session ordinaire du cadre de concertation provinciale qui se veut comme un idéal canal de vulgarisation et de promotion des différentes actions de développement dans la province.

Dans l’objectif de renforcer la collaboration entre les acteurs de développement de la province, à travers une concertation permanente de sorte à susciter une harmonisation des interventions et une synergie d’action sur le terrain.

C’est dans cette optique que le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a organisé, ce jeudi 04 décembre 2025, la 1ère session ordinaire du cadre de concertation provinciale.

Les acteurs ont échangé sur le programme d’activités de l’année 2026 et la stratégie de relance des concertations au sein de la Léraba.

Ils se sont penchés sur 04 communications dont trois livrées par le directeur en charge de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, Ousmane Ouédraogo et l’autre par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

M. Ouédraogo, a fait la situation des différentes actions réalisées dans leur programme mais aussi des perspectives et des recommandations pour la promotion de la solidarité.

«Ainsi, il est prévu des concours de la solidarité avec des prix de chef de l’Etat allant jusqu’à 5 millions de F CFA et des récompenses aux acteurs qui ont posé des actes nobles lors d’une cérémonie», a-t-il indiqué.

En ce qui concerne la quatrième communication, la présentatrice, Batouré Kinoré du HCR, s’est fixée sur leurs missions, leurs objectifs et sur leurs domaines d’intervention ainsi que leur public cible sans oublier les perspectives et les recommandations à leur niveau.

Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, s’est dit satisfait sur la consistance des échanges et sur l’atmosphère convivial qui a prévalu au cours des travaux du jour.

« J’exhorte vivement chaque acteur membre du cadre à s’investir pleinement pour la bonne marche de ce cadre afin de promouvoir le développement de la province de la Léraba » , a soutenu le Haut-commissaire.

Agence d’information du Burkina

MK/HB/OO