Burkina : l’AIB distinguée ambassadrice du volontariat

Ouagadougou, 5 déc. 2025 (AIB)-Le Groupement d’intérêt public–Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) a élevé, vendredi à Ouagadougou, 14 structures et personnalités au rang d’ambassadeurs du volontariat, parmi lesquelles figure l’Agence d’Information du Burkina (AIB).

Ces distinctions du GIP-PNVB visent à encourager les bénéficiaires dans leur engagement et leur contribution au rayonnement du volontariat au Burkina Faso, selon les organisateurs.

Elles permettent également de célébrer, de rendre hommage et de fédérer autour de ces personnes physiques ou morales qui se dévouent chaque jour pour le bien commun.

Pour le directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, cette édition de la Journée internationale des volontaires vise à honorer les volontaires qui, parfois au péril de leur vie, œuvrent pour le développement du pays.

« À l’occasion de la Journée internationale dédiée aux volontaires, nous avons souhaité organiser une nuit pour reconnaître tous ceux qui nous accompagnent », a-t-il déclaré.

M. Noufé a ajouté que « la reconnaissance est la mémoire du cœur », estimant normal de célébrer le mérite des acteurs afin de les inciter à poursuivre leurs efforts.

Parmi les nouveaux ambassadeurs figure l’Agence d’Information du Burkina (AIB), représentée par son premier responsable, Séraphine Somé/ Millogo, qui a dit recevoir la distinction avec honneur et humilité.

« Nous sommes honorés de recevoir le prix du volontariat. Nous le dédions à l’ensemble du personnel de l’AIB et remercions les organisateurs pour cette marque de considération. Cette récompense nous interpelle à nous impliquer davantage dans les actions de développement, de visibilité et de recherche de partenaires pour la structure », a-t-elle affirmé.

« Nous allons nous investir davantage pour accompagner le programme dans sa noble mission », a-t-elle ajouté.

Le premier responsable du GIP-PNVB a également salué les actions concrètes menées par les nominés à travers leurs projets, leurs campagnes de sensibilisation et leurs formations.

Placée sous le thème : « Révolution progressiste populaire : rôle et contribution des volontaires », la cérémonie a mis en lumière la contribution essentielle du volontariat à la transformation sociale, à la défense des valeurs nationales et à la construction d’un Burkina Faso résolument engagé sur la voie du progrès et de la souveraineté.

Selon le DG du GIP-PNVB, le volontariat est un levier essentiel pour impliquer la jeunesse, renforcer la cohésion sociale et promouvoir une culture de responsabilité et d’engagement civique.

Pour rappel, le GIP-PNVB a pour mission de mobiliser, former, encadrer et accompagner des milliers de volontaires sur tout le territoire national.

Agence d’Information du Burkina

