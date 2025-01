Le Burkina Faso va participer activement à la 21e édition de Ségou’Art au Mali

Ouagadougou, 28 janv. 2025(AIB)-Le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a affiché mardi, la disponibilité de son pays à participer activement avec une forte délégation, à la 21 édition de Ségou’Art – Festival sur le Niger-, prévue du 4 au 9 février 2025 au Mali.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a reçu en audience le lundi 27 janvier 2025 à Ouagadougou, l’Ambassadrice du Burkina Faso au Mali Julienne Dembélé/Ouédraogo.

Selon ses son service de communication, la diplomate est venue lui parler de la 21e édition de Ségou’Art – Festival sur le Niger qui se tiendra du 04 au 09 février 2025 au Mali, avec au programme des expositions, des performances artistiques, des masterclass, des rencontres professionnelles, etc.

Pour l’Ambassadrice, la particularité de cette édition est l’organisation de la Nuit de l’AES prévue le 05 février 2025.

Cette nuit dédiée aux trois pays de l’Alliance des États du Sahel pour la valorisation de leur culture et le renforcement des relations culturelles entre eux exige selon elle, une participation effective du Burkina Faso avec sa diversité culturelle.

De l’avis du ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, la Nuit de l’AES est un signe de cohésion culturelle entre les trois pays, et une réaffirmation de l’engagement de ceux-ci à poursuivre la dynamique de valorisation de leur identité culturelle.

Il a donc marqué sa disponibilité à aider pour une participation active d’une forte délégation Burkinabè aux festivités de Ségou’Art 2025 afin de célébrer l’art, la culture, et la créativité africaine.

La 21e édition de Ségou’Art – Festival sur le Niger se tient sur les berges du fleuve Niger à Ségou sous le thème : « Diversité culturelle, paix et unité ».

AIB avec DCRP/MCCAT