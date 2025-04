Burkina/Boulkiemdé-Tradition-Chefferie-Nabaasga

Koudougou : Le Nabasga de Naaba Baongho célèbre la jeunesse et les valeurs du Bourkindi

Koudougou, 5 avr. 2025 (AIB) – Le quartier Bourkina de Koudougou a vibré au rythme des traditions, le samedi 5 avril, à l’occasion du Nabasga de Naaba Baongho, chef du quartier Bourkina.

Cette fête coutumière, qui marque également les 20 ans de règne du chef, a été l’occasion de célébrer la jeunesse et de réaffirmer les valeurs du Bourkindi.

La cérémonie a débuté à 10 heures, avec trois sorties officielles du chef, vêtu de différentes toges aux couleurs symboliques. Le rouge, couleur de la guerre et de l’autorité, a rappelé le rôle du chef en tant que protecteur de son peuple. Le blanc, symbole de pureté et de paix, a souligné l’importance de l’harmonie sociale. Enfin, la toge multicolore a célébré la diversité et la richesse de la communauté.

Le thème de cette année : « Jeunesse et valeur du Bourkindi : Contribution de la chefferie traditionnelle pour une cohésion et un épanouissement exemplaire », a été au cœur des discours.

Aziz Zoma, orateur du jour, a rappelé que le Bourkindi, qui signifie « intégrité » en mooré, est une valeur ancestrale qui prône la loyauté, la sincérité, le respect et le patriotisme. Il a déploré la perte de ces valeurs dans la société actuelle, marquée par la dépravation des mœurs et la recherche du gain facile.

Pour lui, les chefs coutumiers, en tant que dépositaires des traditions, ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion du Bourkindi auprès de la jeunesse. Ils peuvent organiser des activités culturelles, comme les contes traditionnels ou d’autres cadres d’initiation et d’éducation pour transmettre les valeurs et les enseignements aux jeunes générations.

La cérémonie a été l’occasion pour les différentes communautés de présenter leurs salutations au chef. Les autorités locales, les chefs traditionnels de Koudougou, les représentants des communautés religieuses et les délégations venues de diverses localités ont témoigné de leur respect et de leur attachement à la chefferie.

Un moment fort a été la présence d’une délégation venue de Koupela, conduite par l’abbé Joseph Yameogo. Celui-ci a expliqué les liens ancestraux entre les Yameogo de Koupela et ceux de Koudougou, soulignant ainsi l’importance des retrouvailles et du renforcement des liens entre les communautés.

A l’en croire, le premier président de la Haute-Volta, Maurice Yameogo, originaire de Koudougou, en raison des liens ancestraux entre Koudougou et Koupela, fréquentait Koupela et qu’il y a même construit une école et un barrage au profit des populations.

L’occasion a été également donnée à Naaba Saaga 1er, chef d’Issouka pour expliquer le bien-fondé de l’association Songnaam, une association qui regroupe des chefs traditionnels de Koudougou, avec pour objectifs de régler les conflits et raffermir les liens entre les communautés pour une cohésion sociale forte.

La cérémonie s’est achevée par un « Zoom-Koom » traditionnel, un cocktail offert par le chef à ses invités, symbole de partage et de communion.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB/dnk