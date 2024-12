BURKINA-LERABA-MESSAGE-HAUT COMMISSAIRE-APPEL

Léraba : Le haut commissaire appelle à fêter de façon modérée et dans la prudence

Sindou, (AIB)-Le haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo, a appelé, ce mercredi, sa population à fêter de façon modérée en respectant les mesures de sécurité à lauré des fêtes de fin d’année dans la province.

« A l’orée des fêtes de fin d’année, je voudrais traduire mes sincères remerciements à toute la population de la Léraba (deuxième province de la région des Cascades)», a déclaré le haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo.

Pour lui, les fêtes sont des moments de réjouissances où les problèmes inattendus peuvent arriver.

«Juste pour dire que nous devons fêter de façon modérée, éviter des comportements qui vont nuire à notre santé et respecter les consignes de sécurité et les dispositifs mises en place par les FDS afin que chacun puisse passer une très bonne fête de fin d’année», a-t-il indiqué.

Il a souhaité à chacune et à chacun une très bonne fête de Noël.

Selon M. Congo, c’est le lieux pour moi d’inviter tout le monde à œuvrer au sein de son ressort et de sa famille pour que la paix puisse régner sur toute l’étendu de la province.

«Alors, nous devons cesser les différentes querelles et nous tenir vers les chantiers de développement déjà engagés par les premiers responsables de la transition dans notre pays», a précisé le haut-commissaire.

Il a noté qu’il est plus évident que nous devons rester soudé, s’unir main dans la main pour soutenir les FDS qui sont dans les différents théâtres des opérations afin de garantir notre souveraineté.

Mahamadi Congo, a également souhaité à l’ensemble des travailleurs de la province, de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et les a rappelé le sens des responsabilités qui doivent les guider dans l’exécution des tâches publiques.

« Je les invite à garder le dynamisme à toujours travailler à accompagner les actions déjà entreprises par le gouvernement du Burkina Faso», a-t-il mentionné.

Aux différentes associations et projets et programmes intervenants dans la province, il leur a souhaité de passer une très bonne fête de fin d’année et aussi à œuvrer pour accompagner les actions du gouvernement dans la province, à travailler main dans la main pour garantir le bien être à toute nos populations.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo