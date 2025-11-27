Burkina-Nayala-Education-Passation

Nayala/Éducation : Le nouveau CCEB de Toma promet mettre l’accent sur les priorités du ministère

Toma, 24 nov. 2025 – (AIB) –Le nouveau chef de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Toma, Ki Bruno a indiqué lundi lors de son installation qu’il mettra l’accent sur les priorités du ministère en charge de l’Education, axées sur l’introduction de l’anglais au primaire, l’installation des conseils d’école et l’initiation aux TIC et aux métiers, entre autres.

Le nouvel inspecteur, Ki Bruno a affirmé qu’il poursuivra le travail déjà engagé, tout en mettant l’accent sur les priorités actuelles du ministère qui sont l’introduction de l’anglais au primaire, le développement de l’éducation préscolaire, l’initiation aux TIC et aux métiers, la mise en place des conseils d’école, un climat de travail serein et coopératif, ainsi qu’une redevabilité renforcée et un suivi pédagogique rigoureux.

Il a exprimé sa gratitude aux autorités pour la confiance placée en lui et salué le travail de son prédécesseur, rappelant les « résultats remarquables », notamment le taux de succès passé de 38% à 92% au CP dans un contexte sécuritaire éprouvant.

Prenant la parole, l’inspecteur sortant, Augustin Dakio, a dressé un bilan empreint de sincérité et de gratitude, tout en évoquant les défis toujours présents, notamment l’état de certaines infrastructures scolaires.

Il a cité l’école de Samba, l’école de Sawa, l’école de Raoutinga, l’école de Pantelé 2 et d’autres établissements dont les bâtiments dégradés représentent un risque pour élèves et enseignants. Il a appelé les autorités à continuer de prioriser ces urgences.

M. Dakio a également salué l’accompagnement de plusieurs partenaires dont l’ONG Hedicaux et le Réseau CDC pour les dotations en matériel, équipements, formations, infrastructures scolaires et latrines.

Il a aussi exprimé une profonde reconnaissance envers les directeurs d’école, les enseignants, les parents d’élèves, les syndicats, ainsi que son personnel administratif. « Je vous quitte avec un cœur plein d’émotions… Ce n’est pas un adieu », a-t-il confié, demandant pardon à quiconque aurait pu être offensé pendant son mandat.

Le représentant du Directeur régional de l’éducation a salué la résilience de l’équipe sortante et encouragé le nouvel inspecteur à maintenir une gestion participative basée sur le dialogue, la transparence et la cohésion.

Pour sa part, le préfet et président de la délégation spéciale de Toma a rendu un hommage appuyé au travail de l’ancien CCEB Dakio, « leader inspirant, conjuguant autorité et bienveillance ». Il a rassuré le nouveau responsable de la disponibilité des services techniques et des partenaires pour l’accompagnement de sa mission.

Agence d’information du Burkina

KTA/ata