Gourma : Ahadi Ouali officiellement installé chef de la CEB de Fada N’Gourma 1

Fada N’Gourma, 25 nov. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Fada N’Gourma, Kampadiba Idani, a installé, le mardi 25 novembre 2025, Ahadi Ouali, dans ses fonctions de Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Fada N’Gourma 1.

Nommé par arrêté du 12 novembre 2025, Ahadi Ouali, a été officiellement installé dans ses fonctions de Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Fada N’Gourma 1, ce mardi 25 novembre 2025.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Fada N’Gourma, Kampadiba Idani, a rappelé les missions essentielles assignées aux CCEB conformément à l’arrêté du 7 avril 2025 portant attributions, organisation et fonctionnement des CEB.

Il s’agit entre autres, d’apporter un appui-conseil aux autorités en matière d’éducation, d’alphabétisation et de promotion des langues nationales et le contrôle des structures éducatives préscolaires, primaires et non formelles.

M. Idani a également mentionné l’importance pour la CEB de coordonner le programme annuel de travail, d’acheminer les rapports et actes administratifs et de promouvoir la cantine endogène.

Il a, au nom du ministre en charge de l’Enseignement de base, adressé ses félicitations, encouragements et vœux de succès.

Le nouveau CCEB, M. Ouali, a exprimé sa profonde gratitude aux autorités éducatives, au directeur régional de l’éducation du Goulmou, Yacouba Thiombiano, ainsi qu’aux autorités communales, coutumières et religieuses pour leur soutien constant à l’éducation.

Il a rendu hommage à son prédécesseur, M. Ahadi Idani, récemment nommé à la tête de la Direction provinciale, saluant des résultats « remarquables » obtenus durant son mandat.

Convaincu que « l’éducation est une œuvre collective », M. Ouali a appelé ses collaborateurs à la cohésion et à la responsabilité.

Il a encouragé l’esprit d’équipe et l’engagement pour l’excellence.

Le nouveau chef de la CEB dit vouloir promouvoir l’écoute, le dialogue, le sens de la responsabilité et l’amour du travail bien fait.

Il a invité l’ensemble des acteurs éducatifs à une collaboration franche pour hisser davantage le niveau scolaire dans la commune.

A l’orée de la nouvelle année, M. Ahadi Ouali a formulé des vœux de santé, de sécurité et de réussite, tout en appelant au retour de la paix au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

