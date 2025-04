BURKINA-LERABA-FETE-RAMADAN

Léraba : Le Haut-commissaire de la Léraba satisfait du déroulement de la fête de l’Aïd El Fitr

Sindou, 31 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, s’est dit satisfait le lundi 31 mars 2025, du déroulement de la grande prière de l’Aïd El Fitr à Sindou malgré la crise sans précédente liée au choix d’un remplaçant pour diriger les grandes prières.

« A ce jour de fête de Ramadan, je suis très honoré d’être là ce matin ici après 30 jours de jeûne pour cette grande prière, laquelle qui constitue le second plié de l’islam. Le tout puissant soit remercié ! », a déclaré le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo.

Il a remercié les fidèles musulmans qui ont tenu à faire une et unique grande prière qui témoigne vraiment de la cohésion sociale existant entre eux.

En rappel, depuis le décès du grand imam de Sindou le 06 mars 2022, la communauté musulmane de cette commune urbaine, chef-lieu de la province de la Léraba, vit une crise sans précédente liée au choix d’un remplaçant pour diriger les grandes prières.

Le Haut-commissaire, s’est dit satisfait de constater que la prière de Aïd El Filtr s’est bien déroulée.

Yacouba Sawadogo, a remercié les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour la sécurisation de la province.

« Je présente mes veux de santé, de succès et de prospérité aux population de la province. C’est bien-sûr ensemble, main dans la main que nous pouvons parvenir à un développement harmonieux de la ville de Sindou et de la province de Léraba en particulier et du Burkina Faso en général », a-t-il précisé.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/bz